Wagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator em drama por 'O Agente Secreto'
compartilheSIGA
Wagner Moura venceu neste domingo (11) o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por "O Agente Secreto", um thriller político do diretor Kleber Mendonça Filho sobre a ditadura militar no Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Moura superou Joel Edgerton ("Sonhos de Trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de Lutador - The Smashing Machine"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido").
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
amz/sst/am