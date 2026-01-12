Assine
Wagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator em drama por 'O Agente Secreto'

12/01/2026 01:13

Wagner Moura venceu neste domingo (11) o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por "O Agente Secreto", um thriller político do diretor Kleber Mendonça Filho sobre a ditadura militar no Brasil.

Moura superou Joel Edgerton ("Sonhos de Trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de Lutador - The Smashing Machine"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido").

