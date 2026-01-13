Saiba qual é o impacto do Globo de Ouro nas indicações ao Oscar

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



A festa brasileira foi danada de boa; a repercussão, idem. Mas a semana de “O agente secreto” está só começando e, até sexta (16/1), muita coisa ainda tem que acontecer. Os dois Globos de Ouro que o filme brasileiro recebeu na noite de domingo (11/1) vão ajudar (e muito) no caminho para o Oscar, já que a votação para as nomeações da 98ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ocorre justamente neste momento.



Os membros da Academia têm até sexta para escolher seus preferidos – as indicações serão anunciadas em 22/1, e a cerimônia do Oscar será em 15/3. A visibilidade é o principal troféu que a premiação dos jornalistas de entretenimento garantiu ao longa, já que os corpos votantes das duas entidades são absolutamente distintos.



Trezentos e noventa e nove jornalistas de entretenimento de 76 países votam no Globo de Ouro. Cerca de 11 mil profissionais da indústria cinematográfica votam no Oscar. A matemática é também bastante diferente no quesito representatividade. No Globo de Ouro, quase 10% são de votantes brasileiros. Na Academia de Hollywood, pouco mais de 60 integrantes vêm do Brasil – ou seja, menos de 1%.

Todos os integrantes da Academia podem votar no Melhor Filme, mas as demais categorias são divididas por áreas. Para os quatro prêmios de interpretação – ator e atriz, principal e coadjuvante – somente atores e atrizes irão votar. Ou seja: nenhum votante que escolheu Wagner Moura Melhor Ator em Drama na 83ª edição do Globo de Ouro votará na 98ª edição do Oscar.



Discursos

Mesmo diante das disparidades, há sinais muito positivos para que a presença brasileira em Hollywood se intensifique – nunca podemos nos esquecer da vitoriosa campanha realizada em 2025 por “Ainda estou aqui”, que trouxe o primeiro Oscar para o país.



Os dois bons discursos de agradecimento – Kleber Mendonça Filho dedicando o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa a jovens cineastas e destacando a importância do momento da história para se fazer cinema, e Wagner Moura se dirigindo àqueles que se mantêm “fiéis aos seus valores nos momentos difíceis” – podem ter ganhado a simpatia de muitos votantes. E o tempo de exposição que o filme teve na festa televisionada pode fazer com que mais membros da Academia assistam ao longa.



Outro ponto positivo veio da imprensa internacional. "Wagner Moura é um daqueles artistas com que muita gente nos Estados Unidos provavelmente não estava familiarizada antes desta temporada, mas que, com certeza, vai permanecer", afirmou o “New York Times”. O britânico “Guardian” falou da “surpresa agradável” que foi a vitória de “O agente secreto”.



Veículos como “Variety” e “The Hollywood Reporter” também incluíram o filme nacional entre os títulos mais importantes desta edição do Globo de Ouro, ao lado de produções de um grande estúdio, como “Uma batalha após a outra” (Warner), o maior vencedor (com quatro troféus) na cerimônia de domingo.



Internacionalização

Mais um ponto a favor de “O agente secreto” vem do esforço de internacionalização que o Oscar e o Globo de Ouro vêm fazendo nos últimos anos. Um reflexo disso são os recentes reconhecimentos para obras internacionais como o francês “Anatomia de uma queda” e o alemão “Zona de interesse”. O divisor de águas foi o sul-coreano “Parasita” (2019).



Uma campanha para o Oscar pode tomar rumos inesperados, vide o caso de “Emilia Perez”, que chegou como favorito no fim do ano de 2024 e foi praticamente cancelado após o escândalo de Karla Sofía Gascón. Até poucas semanas atrás, “Foi apenas um acidente”, o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, era visto como o principal rival da produção brasileira.

O filme do iraniano Jafar Panahi, que compete pela França, saiu de mãos abanando do Globo de Ouro. Indicado a oito categorias na mesma premiação, o drama norueguês “Valor sentimental”, de Joachim Trier, só recebeu o prêmio de Ator Coadjuvante para Stellan Skarsgard.



A situação de Filme Internacional é uma; de Ator é outra. Para conseguir uma indicação ao Oscar, Wagner Moura tem alguns pesos pesados pela frente. No Globo de Ouro, existe a divisão entre filmes dramáticos e de comédia – dessa maneira, há mais candidatos, 12 ao todo. No Oscar, são apenas cinco vagas.



O brasileiro enfrenta nomes como Leonardo DiCaprio, o protagonista do incensado “Uma batalha após a outra”, Michael B. Jordan, que vive gêmeos em “Pecadores”, e Timothée Chalamet, uma sensação como “Marty Supreme”.



O popularíssimo jovem ator americano está com sede de Oscar, vide o agradecimento na noite de anteontem, quando disse que saiu do Globo de Ouro do ano passado (concorreu pela impecável interpretação de Bob Dylan em “Um completo desconhecido”) “de mãos vazias, mas cabeça erguida”. Portanto, vencer agora foi um “momento ainda mais especial”.



Moura ficou de fora das indicações do The Actor Awards, promovido pelo sindicato dos atores, que escolheu apenas intérpretes americanos: os três supracitados, além de Ethan Hawke (“Blue moon”) e Jesse Plemons (“Bugonia”)

Com as cartas na mesa, cabe ao público agora apenas torcer para que as palavras de Walter Salles – que em 2025 trouxe o primeiro Oscar para o Brasil, com “Ainda estou aqui” – ressoem nos membros indecisos da Academia: “A extraordinária polifonia com que Recife é retratada no filme (‘O agente secreto’) ganhou o mundo, lembrando que quanto mais um lugar é refletido de forma singular e afetiva, mais universal ele se torna”.