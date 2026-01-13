Wagner Moura faz história no Globo de Ouro; conheça 7 outros atores brasileiros que brilham em Hollywood

A histórica vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026, em 11 de janeiro, confirma uma tendência: o talento brasileiro tem conquistado cada vez mais espaço no cinema mundial. O ator baiano se tornou o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Drama por seu papel em "O Agente Secreto", que também levou o troféu de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, consolidando um sucesso já reconhecido em premiações como o Festival de Cannes de 2025.

Assim como Moura, que já havia impressionado o mundo como Pablo Escobar na série "Narcos", outros brasileiros construíram carreiras sólidas e de prestígio fora do país. Eles quebram estereótipos e mostram a versatilidade da nossa dramaturgia em grandes produções. Conheça sete outros talentos que levaram o nome do Brasil para as telas globais.

Rodrigo Santoro

Talvez o precursor dessa nova geração, Santoro abriu portas com papéis marcantes. Ele ganhou notoriedade como o imperador persa Xerxes em "300" e participou de produções como "As Panteras Detonando" e a aclamada série da HBO "Westworld", consolidando uma carreira de mais de duas décadas no mercado internacional.

Alice Braga

Sobrinha da lendária Sônia Braga, Alice construiu um caminho próprio e de muito sucesso. Ela atuou ao lado de Will Smith em "Eu Sou a Lenda", participou de "Predadores" e "Elysium", além de ter sido a protagonista da série de sucesso "A Rainha do Sul" por cinco temporadas, onde recebeu aclamação da crítica.

Morena Baccarin

Nascida no Rio de Janeiro e criada nos Estados Unidos, Morena se tornou um rosto conhecido em Hollywood. Ela se destacou como a personagem Vanessa em "Deadpool" e sua sequência, além de ter papéis importantes em séries de TV como "Homeland", "Gotham" e "V: Visitantes".

Sônia Braga

Uma das primeiras atrizes brasileiras a romper a barreira de Hollywood, Sônia Braga foi indicada ao Globo de Ouro por seu trabalho em "O Beijo da Mulher Aranha". Sua carreira internacional inclui filmes como "Luar sobre Parador" e, mais recentemente, "Extraordinário" e "Bacurau", que teve grande repercussão mundial.

Seu Jorge

Conhecido mundialmente pela música, Seu Jorge também tem uma carreira de destaque no cinema. Ele chamou a atenção no exterior com "Cidade de Deus" e se tornou um ator recorrente nos filmes do diretor Wes Anderson, como em "A Vida Marinha com Steve Zissou", onde gravou versões de músicas de David Bowie em português.

Bruna Marquezine

Uma das mais recentes a ganhar destaque internacional, Bruna Marquezine estrelou a superprodução "Besouro Azul", da DC Comics, lançada em 2023. No filme, ela interpretou a protagonista feminina Jenny Kord, papel que projetou seu nome para um novo patamar de reconhecimento global.

Henry Zaga

Com uma carreira em ascensão, Henry Zaga já acumula trabalhos importantes. O ator participou do filme "Os Novos Mutantes", do universo "X-Men", e teve papéis de destaque em séries populares como "13 Reasons Why" e "Teen Wolf", mostrando seu potencial para diferentes gêneros.

