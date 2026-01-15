Com Wagner Moura premiado, Globo de Ouro teve maior engajamento da história
Hashtag oficial da premiação foi assunto mais comentado no mundo por 11 horas. Transmissão oficial teve audiência de nove milhões de espectadores
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 83ª edição do Globo de Ouro consolidou-se como um fenômeno de audiência, alcançando uma média de 18 milhões de espectadores totais de acordo com as estimativas da Nielsen.
Ao longo da semana, a programação relacionada à premiação na CBS e no Paramount+, que incluiu a cerimônia principal, a cobertura do tapete vermelho e o novo especial "Golden Eve", teve um alcance de 21 milhões de pessoas.
Com uma audiência de quase nove milhões de espectadores apenas na transmissão oficial, o evento posicionou-se como a premiação mais assistida desde o Oscar de março de 2025, tornando-se o programa de entretenimento número um da semana nos Estados Unidos.
O impacto digital da cerimônia também atingiu níveis históricos, marcando a edição de maior engajamento social de todos os tempos. Foram geradas 42 milhões de interações nas redes sociais, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, impulsionado em grande parte pelo monólogo da apresentadora Nikki Glaser, que acumulou mais de 14 milhões de visualizações em apenas 36 horas.
Globalmente, a hashtag oficial da premiação liderou os assuntos mais comentados no mundo por 11 horas consecutivas e figurou no topo do ranking em 27 países diferentes.
No cenário internacional, o sucesso se repetiu de forma expressiva, especialmente no Canadá, onde a transmissão pela Citytv registrou a maior audiência da história da emissora para o Globo de Ouro, com um crescimento notável de 65% entre o público adulto de 25 a 54 anos.
Com o apoio de quase 400 votantes internacionais e uma distribuição licenciada para 16 distribuidores internacionais em 165 territórios, a premiação reafirmou seu compromisso em celebrar o ecossistema global do entretenimento e sua capacidade de atrair grandes massas em múltiplas plataformas.
