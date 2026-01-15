Com Wagner Moura premiado, Globo de Ouro teve maior engajamento da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 83ª edição do Globo de Ouro consolidou-se como um fenômeno de audiência, alcançando uma média de 18 milhões de espectadores totais de acordo com as estimativas da Nielsen.

Ao longo da semana, a programação relacionada à premiação na CBS e no Paramount+, que incluiu a cerimônia principal, a cobertura do tapete vermelho e o novo especial "Golden Eve", teve um alcance de 21 milhões de pessoas.

Com uma audiência de quase nove milhões de espectadores apenas na transmissão oficial, o evento posicionou-se como a premiação mais assistida desde o Oscar de março de 2025, tornando-se o programa de entretenimento número um da semana nos Estados Unidos.

O impacto digital da cerimônia também atingiu níveis históricos, marcando a edição de maior engajamento social de todos os tempos. Foram geradas 42 milhões de interações nas redes sociais, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, impulsionado em grande parte pelo monólogo da apresentadora Nikki Glaser, que acumulou mais de 14 milhões de visualizações em apenas 36 horas.

Globalmente, a hashtag oficial da premiação liderou os assuntos mais comentados no mundo por 11 horas consecutivas e figurou no topo do ranking em 27 países diferentes.

No cenário internacional, o sucesso se repetiu de forma expressiva, especialmente no Canadá, onde a transmissão pela Citytv registrou a maior audiência da história da emissora para o Globo de Ouro, com um crescimento notável de 65% entre o público adulto de 25 a 54 anos.

Com o apoio de quase 400 votantes internacionais e uma distribuição licenciada para 16 distribuidores internacionais em 165 territórios, a premiação reafirmou seu compromisso em celebrar o ecossistema global do entretenimento e sua capacidade de atrair grandes massas em múltiplas plataformas.

