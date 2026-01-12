Fenômeno teen, ‘Guerreiras do K-pop’ faz história no Globo de Ouro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“Guerreiras do K-pop” consolidou seu status de fenômeno cultural ao vencer, neste domingo (11/1), o Globo de Ouro de Melhor Canção Original com “Golden”, superando produções de grande orçamento como “Avatar” e “Wicked”. Mais tarde, o filme da Netflix levou o prêmio de Melhor Animação.

A música Golden, interpretada no filme pelo grupo fictício HUNTR/X, permaneceu oito semanas no topo da Billboard Hot 100, um marco raríssimo. Até hoje, apenas outra canção com permanência igual ou superior ao primeiro lugar venceu o Globo de Ouro: “You Light Up My Life” (1977), de Joseph Brooks, eternizada na voz de Debby Boone, que liderou o ranking por dez semanas. Com isso, Golden entra para a história da musica e do cinema.

No palco, o momento mais comovente foi de EJAE, cantora e compositora que dá voz à personagem Rumi. Visivelmente emocionada, ela falou sobre rejeições sofridas ao longo da carreira e sobre como a música foi sua ferramenta de resistência.

“Fui rejeitada porque disseram que minha voz não era boa o suficiente. Usei as canções para seguir em frente. Estou aqui como compositora e cantora. Meu sonho se tornou realidade”, disse.

'Golden', de Guerreiras do Kpop, ganha como Canção Original de Filme no #GoldenGlobes pic.twitter.com/A891JdcCVP — Leonardo (@leo_fooxi) January 12, 2026

“Obrigada, Globo de Ouro, por aceitar minha voz. Para quem teve portas fechadas: rejeição é redirecionamento. Não desistam. Nunca é tarde demais para brilhar e ser quem você quer ser”, aconselhou.

Além de EJAE, “Golden” conta com as vozes de Audrey Nuna e Rei Ami, que completam o trio HUNTR/X no longa. A canção também se tornou a música de um girl group com maior tempo como a mais ouvida do mundo, segundo a Billboard, reforçando o alcance global do projeto.

O sucesso de “Guerreiras do K-pop” não parou na música. O filme também venceu o Globo de Ouro de Melhor Animação, repetindo o desempenho no Critics Choice Awards e despontando como favorito ao Oscar nas mesmas categorias. A produção é o filme mais assistido da história da Netflix, ultrapassando 500 milhões de visualizações, e já teve sua continuação confirmada.

O impacto cultural é amplo. A revista Time colocou as protagonistas na capa da edição “Revelação de 2025”, celebridades declararam publicamente seu amor pelo filme, e até o jogo Fortnite passou a vender “skins” das Huntrix. Momentos virais ajudaram a espalhar o fenômeno: Novak Djokovic dançando ao som de “Soda Pop” após uma vitória no US Open, apresentações no The Tonight Show, uma aparição surpresa no Saturday Night Live e até guias para famílias compartilhados por especialistas em parentalidade nas redes sociais.