Miley Cyrus se reencontra com Selena Gomez no Globo de Ouro 2026
Para quem não se lembra, Miley e Selena foram nomes centrais do canal nos anos 2000 e chegaram a dividir projetos, como a música “Send It On”. Em 2026, inclusive, a série “Hannah Montana” completa 20 anos desde a estreia, e a “Disney” e a própria cantora confirmaram um especial para comemorar a marca. A seguir, descubra mais sobre a artista. Foto: Divulgação
Destiny Hope Cyrus, seu nome de batismo, nasceu em 23 de novembro de 1992, em Franklin, no estado do Tennessee. Filha do cantor country Billy Ray Cyrus e de Tish Cyrus, e afilhada da cantora Dolly Parton, cresceu em uma fazenda próxima a Nashville. Ainda bebê, recebeu o apelido “Miley” por sorrir com frequência, nome que adotou legalmente em 2008 como Miley Ray Cyrus. Foto: Reprodução X
Ela é irmã de Brandi e Trace Cyrus, filhos de Tish com Baxter Neal Helson e adotados por Billy Ray, além de Christopher Cody, Braison Cyrus e Noah Cyrus, que também seguiram caminhos na música e no entretenimento. Foto: Reprodução X
Desde cedo, demonstrou interesse por atuação e música. Atuou na série “Doc”, estrelada por seu pai, e no filme “Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas”, de 2003, dirigido por Tim Burton, dando os primeiros passos na indústria do entretenimento. Foto: Divulgação
Em 2004, venceu mais de mil candidatas ao conquistar o papel principal da série “Hannah Montana”, do Disney Channel. A produção, que estreou em 2006, acompanhava uma adolescente que levava uma vida dupla: adoslecente comum e estrela pop mundial. Para manter o segredo, precisava equilibrar as duas realidades para viver “o melhor dos dois mundos”. Billy Ray Cyrus interpretava o pai da personagem na série. Foto: Divulgação
-
O sucesso foi tamanho que a personagem ganhou um filme para os cinemas. “Hannah Montana: O Filme” estreou em 2009 e trouxe “The Climb” como um dos destaques da trilha sonora. Foto: Divulgação
-
A popularidade da série impulsionou trilhas sonoras extremamente bem-sucedidas. Em 2006, o primeiro álbum da franquia alcançou grandes vendas e consolidou Miley como um ícone da cultura pop juvenil. Em 2007, ela lançou o álbum duplo “Hannah Montana 2 e Meet Miley Cyrus”, que deu origem à turnê “Best of Both Worlds”. Foto: Divulgação
Paralelamente, Miley desenvolveu sua carreira solo. O álbum “Breakout”, de 2008, liderou as paradas pop, enquanto o EP “The Time of Our Lives”, lançado em 2009. Foto: Divulgação
Em 2010, lançou “Can’t Be Tamed”, álbum que marcou o afastamento definitivo da imagem associada à Disney. Pouco depois, se despediu de “Hannah Montana”, cuja série chegou ao fim em 2011. Foto: flickr - calmdownlove
A ruptura mais radical ocorreu em 2013, com o álbum “Bangerz”. As performances mais ousadas e os videoclipes de “We Can’t Stop” e “Wrecking Ball” geraram controvérsia, mas também garantiram seu primeiro single número um nos Estados Unidos. Foto: reprodução
Após esse período, Miley passou a explorar caminhos sonoros menos convencionais. Em 2017, apresentou “Younger Now”, disco de tom mais introspectivo e sonoridade próxima ao country pop. O single “Malibu” refletiu uma fase artística mais pessoal e contida. Foto: Divulgação
Em 2020, lançou “Plastic Hearts”, álbum de forte influência rock que alcançou o segundo lugar da Billboard 200. O trabalho trouxe faixas de destaque como “Midnight Sky”, a parceria com “Dua Lipa” em “Prisoner” e “Angels Like You”. Foto: divulgação
Em 2023, Miley lançou o single “Flowers”, seu segundo número um no Billboard Hot 100, que permaneceu oito semanas no topo. A música também gerou polêmica por associações com “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, o que levou a acusações de plágio. Foto: Reprodução / YouTube
A canção integrou o álbum “Endless Summer Vacation”, lançado no mesmo ano. O disco recebeu ampla aclamação, seis indicações ao Grammy e, em 2024, garantiu a Miley seus primeiros prêmios na premiação, incluindo Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo por “Flowers”. Foto: Reprodução X
Em 2025, ela conquistou seu terceiro Grammy com “II Most Wanted”, colaboração com Beyoncé, vencedora na categoria Melhor Performance Country de Duo ou Grupo e, no mesmo ano, lançou o álbum visual “Something Beautiful”, que trouxe os singles “End of the World”, “More to Lose” e “Easy Lover”, além de ter sido exibido nos cinemas. Foto: Reprodução
Além da música, Miley atuou em filmes como “A Última Música”, lançado em 2010, “LOL” e “A Super Agente”, ambos de 2012. Na televisão, foi técnica do programa “The Voice” por duas temporadas e protagonizou o episódio de abertura da quinta temporada de “Black Mirror”. Foto: Divulgação
Foi durante as filmagens de “A Última Música” que conheceu o ator australiano Liam Hemsworth. O relacionamento começou em 2009 e rapidamente ganhou atenção da mídia. Após idas e vindas, o casal anunciou o noivado em junho de 2012, mas terminou em setembro de 2013. Foto: Divulgação
Anos depois, Miley e Liam retomaram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018, pouco tempo depois de perderem a casa que dividiam em Malibu, destruída nos incêndios florestais da Califórnia. O casamento, no entanto, foi breve e eles se separam em 2019, e Miley lançou “Slide Away”, música associada ao fim do relacionamento. O divórcio foi oficializado em 2020. Foto: Reprodução Youtube
Ao longo dos anos, Miley também se relacionou com outros nomes conhecidos, como Nick Jonas, Stella Maxwell, Cody Simpson, Patrick Schwarzenegger e Kaitlynn Carter. Em dezembro de 2025, confirmou o noivado com Maxx Morando, com quem se relaciona desde 2021. Foto: Reprodução X
A relação de Miley com o pai, Billy Ray Cyrus, também foi alvo de especulação pública. Após anos de parceria profissional, conflitos pessoais ligados ao divórcio de Billy Ray e Tish Cyrus, somados a problemas de comunicação, provocaram um afastamento entre pai e filha. Foto: Reprodução X
Em 2025, os dois iniciaram um processo de reaproximação. Miley escreveu a canção “Secrets”, dedicada ao pai como gesto de afeto, maturidade e reconhecimento de seu legado. Já na casa dos trinta anos, a cantora afirmou ter passado a priorizar a família acima de tudo, destacando que o tempo e o diálogo foram fundamentais para a cura das feridas. Foto: Reprodução X