Miley Cyrus se reencontra com Selena Gomez no Globo de Ouro 2026

Anos depois, Miley e Liam retomaram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018, pouco tempo depois de perderem a casa que dividiam em Malibu, destruída nos incêndios florestais da Califórnia. O casamento, no entanto, foi breve e eles se separam em 2019, e Miley lançou “Slide Away”, música associada ao fim do relacionamento. O divórcio foi oficializado em 2020. Foto: Reprodução Youtube