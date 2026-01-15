Wagner Moura: 5 papéis marcantes da carreira do ator no cinema

Wagner Moura tornou-se o primeiro brasileiro a vencer como melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro. O ator baiano tem uma trajetória impactante que consolidou sua carreira como uma das mais sólidas e internacionalmente aclamadas do Brasil.

Relembrar seus papéis mais icônicos é entender como ele se tornou um dos maiores atores de sua geração, desde os primeiros trabalhos de destaque no Brasil até o estrelato global que desfruta atualmente. Abaixo, listamos cinco atuações que definem a carreira de Wagner Moura no cinema e na televisão.

Marcelo em ‘O agente secreto’

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, este longa rendeu a Wagner Moura um Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por sua atuação. No filme, o baiano interpreta Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife para fugir de seu passado misterioso.

Capitão Nascimento em ‘Tropa de elite’

Um personagem que marcou muito o imaginário brasileiro é o Capitão Nascimento. Lançado em 2007, o filme de José Padilha apresentou um policial incorruptível e brutal do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). A interpretação de Moura gerou discussões que repercutem até hoje e transformou o ator em um astro nacional.

Pablo Escobar em ‘Narcos’

Interpretar o narcotraficante colombiano Pablo Escobar na série “Narcos” da Netflix foi o maior impulso de Wagner Moura para o sucesso mundial. Para o papel, ele ganhou cerca de 20 quilos e aprendeu a falar espanhol em poucos meses. Sua performance lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro em 2016, e o reconhecimento da crítica internacional.

Spider em ‘Elysium’

Sua estreia em uma grande produção de Hollywood aconteceu em 2013, ao lado de Matt Damon. Em “Elysium”, Moura vive Spider, um hacker que ajuda pessoas a migrarem ilegalmente para uma estação espacial de luxo. Embora seja um papel coadjuvante, o filme abriu portas para novos projetos internacionais.

Fotojornalista em ‘Guerra Civil’

Em um de seus trabalhos internacionais de maior destaque, lançado em 2024, Moura atua ao lado de Kirsten Dunst no aclamado “Guerra Civil”. Ele interpreta um fotojornalista que viaja pelos Estados Unidos durante uma guerra. A produção dirigida por Alex Garland reforçou o status de Moura como um ator de primeiro escalão em Hollywood, capaz de brilhar em projetos de grande orçamento e relevância global.

