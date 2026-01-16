Tem axé, funk e Wando na folia antecipada deste sábado (17/1) no Expominas
Os blocos Baianas Ozadas, Quando Come Se Lambuza, Beiço do Wando e Funk You vão animar o evento Pré-Carnaval de BH
O projeto Pré-Carnaval de BH chega à quarta edição amanhã (17/1), a partir das 14h, no estacionamento externo do Expominas. Quatro sucessos da folia da capital mineira vão se apresentar: os blocos Baianas Ozadas, Quando Come Se Lambuza, Beiço do Wando e Funk You.
Geo Ozada, vocalista do Baianas Ozadas, espera repetir a boa experiência da edição do evento realizada em 2025. E avisa: “Nosso repertório terá axé e música baiana legítima, passamos por diversas épocas, desde os clássicos de compositores como Gilberto Gil, Moraes Moreira e Caetano.”
Não vão faltar, claro, canções de Timbalada, Olodum, Banda Eva, Saulo e do pagodão baiano. “Baianas Ozadas ‘baianizou’ o carnaval de BH com legitimidade. Este é o nosso grande diferencial, comparado com bandas de outros blocos”, afirma Geo.
No carnaval de 2026, o Baianas vai lançar “Taba”, canção de Carlinhos Cor das Águas e Renato Mattos. “É a releitura de um clássico da música baiana de 1987, gravado pelo cantor Ricardo Chaves”, conta Geo.
“A música é um ijexá, que começa com menção ao afoxé de rua. Ele sai dos terreiros e vai para as ruas até chegar à nossa versão de estúdio, que a gente também reproduz no palco. Nossa gravação contou com a participação do Serginho Marques, que foi nosso cantor em alguns carnavais e hoje enfrenta a ELA, esclerose lateral amiotrófica. Esperamos que ele possa estar com a gente no desfile de 2026”, diz Geo.
Dani Mã em BH
Outra nova gravação do Baianas é “Muita história”, parceria de Geo com o cantor e compositor Dani Mã, de Salvador. Dani vai puxar bloco em São Paulo na terça-feira de carnaval e virá também a BH participar do cortejo do Baianas. Por sua vez, Geo estará com ele em Sampa.
Líder do Quando Come Se Lambuza, Melado conta que o bloco tem novo produtor musical, o baixista mineiro Gui Barros. “No repertório deste ano, vamos colocar algumas músicas que estão no top do Spotify, trazendo canções mais pop, além do axé clássico de sempre”, diz. Na festa de sábado, serão oito músicos do Lambuza no palco.
Melado diz que a alegria dá o tom ao Pré-Carnaval de BH. “É muito legal, bem produzido e fica sempre cheio. Faremos um show bem pra cima, que terá duração de 90 minutos”, adianta.
Cerveja, pizza e tira-gosto
O evento no Expominas contará também com festival de cervejas artesanais, além de barracas oferecendo drinques especiais, pizzas, hambúrgueres, empanadas e tira-gostos.
“A energia do nosso evento já é conhecida da galera. E não só de Belo Horizonte, pois vem gente de vários lugares do Brasil”, diz Lucas Ferreira, produtor do Pré-Carnaval de BH.
PRÉ-CARNAVAL DE BH
Neste sábado (17/1), às 14h, no estacionamento externo do Expominas BH (Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira). Com os blocos Baianas Ozadas, Quando Come Se Lambuza, Beiço do Wando e Funk You. Ingressos a partir de R$ 30, na plataforma Sympla.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> ALÔ ABACAXI
O bloco Alô Abacaxi faz ensaio no sábado (17/1), das 11h às 19h, na Avenida Mem de Sá, 143, Santa Efigênia. Ingressos gratuitos disponíveis na plataforma Sympla.
>>> AS CHARANGUEIRAS
O bloco As Charangueiras ensaia sábado (17/1), das 9h às 11h30, na Barragem Santa Lúcia, no Bairro Santa Lúcia.
>>> BATUQUE COLETIVO
O bloco que homenageará Lô Borges na folia de BH vai ensaiar sábado (17/1), às 16h, no Recanto Buri (Avenida Mario Werneck, 515, Bairro Buritis).
>>> É O AMÔ
O bloco É o Amô esquenta os tamborins no sábado (17/1), das 11h às 13h, no Mister Rock (Av. Tereza Cristina, 295, Prado).
>>> BLOCO FÚNEBRE
Comemorando seus 13 anos, o Bloco Fúnebre ensaia no domingo (18/1), da 13h às 16h, no Clube Abesc (Rua Michel Echenique, 322, Horto). Ingressos: R$ 30.
>>> BESOURINHOS
Inspirado nos Beatles, o Besourinhos faz ensaio no domingo (18/1), às 10h, no Parque do Palácio (Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras). Ingressos disponíveis na Sympla.
>>> HAVAYANAS USADAS
O bloco Havayanas Usadas marcou seu ensaio para segunda-feira (19/1), às 19h30, no Mister Rock (Av. Tereza Cristina, 295, Prado).