Veja oficinas e outras atividades educativas para os pequenos nas férias

Centro Cultural Banco do Brasil-BH e Espaço do Conhecimento da UFMG investem em programação gratuita voltada às crianças neste fim de semana

Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
16/01/2026 02:00

Fotografia mostra rosto pintado de pessoa, com destaque para olho aberto, em plano fechado no qual se vê apenas parte da face
O espetáculo "Mancha", voltado ao público infantil e que tematiza a poluição dos oceanos, estreia amanhã, no Centro Cultural Banco do Brasil  crédito: Babiola Produções/Divulgação

Mayk Will e Lauren Mendes estreiam neste sábado (17/1), no CCBB-BH, o espetáculo teatral “Mancha”, que integra a programação do CCBB Educativo 2026. Dirigida e interpretada pela dupla, a montagem propõe uma reflexão sobre a poluição dos oceanos e seus desdobramentos sociais no cotidiano.

A peça acompanha um casal de pescadores cuja relação com o mar é impactada pelo avanço da poluição. À medida que a mancha se espalha, a degradação ambiental passa a interferir não apenas na subsistência do casal, mas também na sociedade ao redor, levando os personagens a buscar uma rota de fuga.

Embora a mancha ganhe forma física em cena, para Mayk ela representa um estado interno. “É um espetáculo realmente para refletir sobre o que é essa mancha. No texto, ela é uma forma literal de poluição, mas, no subtexto, imagino que essa mancha está no cotidiano real da gente. São os desafios sociais que a gente vive no dia a dia”, afirma o artista.

Pesquisador de visualidade da cena, Mayk concebeu o trabalho como uma performance dinâmica. A iluminação é construída a partir de objetos simples e acessíveis, como lanternas individuais, e a trilha sonora é um elemento central. Os artistas compuseram canções para o espetáculo, que inclui também músicas populares e se encerra com uma interpretação de Gal Costa.

Yoshitaka Amano

Além de “Mancha”, o CCBB Educativo oferece, neste mês de janeiro, oficinas e ateliês inspirados nas obras de Yoshitaka Amano, que estão em cartaz nas galerias do terceiro andar até 2 de março. A programação é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria, uma hora antes de cada atividade.

A apresentação “Aventura em cena”, inspirada no jogo “Final fantasy”, criado por Amano, é realizada aos sábados e domingos, às 11h15 e às 15h15. Nos mesmos dias, às 16h, o ateliê “Rosto da fantasia” propõe a criação de máscaras baseadas na arte do ilustrador japonês.

Bebês em foco

No caso dos pequenos, a atividade sensorial “Pequenas peças, grandes descobertas”, inspirada em “Tetris”, tem como público bebês de 0 a 3 anos. As sessões, aos sábados e domingos, se dividem em turmas para bebês de 1 ano, às 10h30, e para crianças de 2 e 3 anos, às 14h30.

Pais seguram bebês durante atividade educativa promovida pelo CCBB em Belo Horizonte
Programa educativo do CCBB BH oferece atividades para bebês de colo Site CCBB BH/Mônica Machado

Também no fim de semana, às 17h, o público é convidado a criar personagens de RPG na atividade “Reinos, personagens e guerreiros”, desenvolvendo identidades, histórias e atributos.

A programação literária inclui sessões de leitura às sextas, às 12h, 14h e 17h, e aos sábados e domingos, às 12h e 14h. Os livros deste mês são os interativos “Isto é um ratinho?” (1998) e “Isto é uma rã?” (2002), de Guido van Genechten, além de “O quadro” (2020), de Maria Isabel Sánchez Vegara, que traz uma obra de arte como protagonista.


Para o público adulto, o ateliê “Bordado livre” é realizado às sextas, às 17h, com o ensino de pontos básicos com linhas coloridas. Os materiais são fornecidos pelo CCBB e cada participante leva sua produção para casa.

Galáxias e planetas


Ainda no Circuito Liberdade, o Espaço do Conhecimento UFMG oferece as oficinas “O universo das galáxias”, nesta sexta (16/1), às 15h, com reflexões sobre a Via Láctea e atividades de desenho, e “Fábrica de planetas” no sábado (17/1), às 15h, propondo a criação de planetas autorais com o uso de tinta e bolas de isopor.

Os ingressos, gratuitos, devem ser retirados na bilheteria, duas horas antes da oficina.


“MANCHA”


Neste sábado (17/1), às 18h, na Sala 3, no 2º andar do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada gratuita, com retirada de ingresso uma hora antes na bilheteria da casa.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

