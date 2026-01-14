Assine
Literatura

Livros infantis estimulam a criança a refletir sobre a própria vida

Títulos recém-lançados abordam autoestima do negro, preservação da natureza, a importância do compartilhamento e o vício do celular

Ana Clara Torres*
Giovana Souza*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
14/01/2026 02:00

A escritora Simone Mota entrega o livro Nosso sol para a escritora Conceição Evaristo, que exibe o exemplar, observada pela ilustradora Isabela Santos
Simone Mota e a ilustradora Isabela Santos se inspiraram na infância da escritora Conceição Evaristo (ao centro) para criar o livro "Nosso sol" crédito: Hildemar Terceiro/divulgação

Em “Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita”, Conceição Evaristo relembra, com carinho, como sua mãe chamava o sol ao desenhá-lo com um graveto na areia. O costume familiar da escritora belo-horizontina foi o ponto de partida da carioca Simone Mota para escrever “Nosso sol” (Editora Pallas), ilustrado pela mineira Isabela Santos.

“Quando era criança, a gente tinha o hábito de chamar o sol, fazer brincadeiras, cortar formatos de bonequinhos de mãos dadas em papel e pendurar no varal, jogar ovo no telhado. No texto, fiz a junção da minha infância com o que vi da infância da Conceição”, explica Simone Mota.

A pequena protagonista narra suas próprias simpatias para chamar o astro-rei. Em seguida, o sol lhe apresenta a menina Conceição, que, além de compartilhar dos mesmos costumes, tornou-se, quando adulta, referência para crianças negras no Brasil.

Desde 2014, livros de Simone apresentam personalidades negras ao público infantil. Em 2022, publicou “Carolayne, Carolina e as histórias do diário da menina”, inspirado nos diários da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Também foi coordenadora editorial da coleção infantil “Nossas histórias” (Editora Malê), com volumes dedicados a Marielle Franco e Abdias Nascimento.

A autora afirma que, durante sua infância, era raro encontrar histórias protagonizadas por pessoas negras, sobretudo narrativas felizes.

“Tento transgredir esse lugar e levar para as crianças o melhor da infância, que é fantasiar e se imaginar. Elas estão prontas para conhecer essas personalidades. É muito importante que se vejam nas histórias e se reconheçam. Que sejam histórias de alegria, de fantasia e de possibilidade”, diz Simone.

Outros lançamentos infantis também apostam na imaginação, na relação com a natureza e no afeto como narrativas. Confira a seguir livros publicados recentemente.

Capa do livro Nosso sol tem fundo amarelo e ilustração mostrando mulher adulta e criança negra
Reprodução


“NOSSO SOL”


• De Simone Mota
• Ilustrações de Isabela Santos
• Editora Pallas
• 32 páginas
• R$ 55

Capa do livro O rio infinito traz ilustração de mulher olhando tartaruga gigante
Reprodução

“O RIO INFINITO”


• De Mia Couto
• Ilustrações de Danuta Wojciechowska
• Companhia das Letrinhas
• 32 páginas
• R$ 59,90

Inspirado em lenda africana, o moçambicano Mia Couto, com ilustrações de Danuta Wojciechowska, conta a história do escultor Kalunga, da esposa Kianda e de seus três filhos. Certo dia, o sol desaparece e os pais acreditam ser o fim do mundo. Kianda deixa a aldeia para procurar ajuda, que encontra junto aos animais marinhos. A magia é a base deste livro, que aborda a importância do contato com os animais e da preservação da natureza.

Capa do livro Além das nuvens traz ilustração de menino com nuvens atrás de si
Reprodução

“ALÉM DAS NUVENS”


• De Thiago Franco
• Ilustrações de Bruna Lubambo
• Editora Movi
• 48 páginas
• R$ 59,90

Os pais de Nuno são apaixonados pelas nuvens. Por isso deram ao filho um nome com a letra “N”. Desde pequeno, Nuno foi incentivado a observar o céu, porém, com a descoberta do celular, afastou-se das atividades ao ar livre. Agora, ele precisa redescobrir o interesse perdido.

Capa do livro Vamos dividir tem ilustração de várias crianças olhando para letras usando lunetas
Reprodução

“VAMOS DIVIDIR?”


• De Douglas Belchior
• Ilustrações de Bárbara Quintino
• Editora Pallas Mini
• 24 páginas
• R$ 52

Apaixonada pelas estrelas, Luanda é “inteligente, fofa, linda e preta”. Ao lado dos amigos Ana, Clara, Yasmin, Maria e Fidel, vive observando o céu e quer os astros só para si. A fada madrinha realiza o desejo de Luanda e todas as estrelas vão para seu bolso, enquanto o resto do mundo vive triste no escuro. O livro ensina às crianças a importância de compartilhar.

Detalhe da capa do livro Este livro nao é só para ler sentado traz menina de bruços com livro aberto apoiado no chão
Reprodução


“ESTE LIVRO NÃO É (SÓ) PARA LER SENTADO!”


• De Yuri Francco
• Ilustrações de Fernanda Peralta
• Editora Gaivota
• 28 páginas
• R$ 65

Pequenos textos interativos estimulam o leitor a interagir com as páginas de diferentes formas, usando comandos como “equilibrar”, “morder” e “girar”. As ilustrações acompanham os pedidos, unindo as linguagens verbal e visual e fazendo com que o livro se torne uma experiência completa para as crianças.

* Estagiárias sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

