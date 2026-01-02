'Primeira infância em férias' tem diversão para bebês, crianças e adultos

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Prometendo diversão para a família, a mostra “Primeira infância em férias” fica em cartaz no CCBB BH até 26 de janeiro, com espetáculos teatrais, sessões de cinema e exposição interativa voltada para bebês e crianças pequenas. As criações são assinadas pelo Grupo Eranos Círculo de Arte, de Santa Catarina, comandado por Sandra Coelho e Leandro Maman.

A mostra conta com os espetáculos “O barquinho amarelo”, “Mergulho” e “Pô!Ema”; a exposição “O céu, o mar e a palavra”; e o projeto Cine Eranos, com exibição de curtas autorais produzidos pelo grupo. Há diversão para pequenos a partir de 1 ano, pais e responsáveis.

“Já estivemos em BH três vezes, a gente adora a cidade, as crianças daqui e as famílias. O público de Belo Horizonte conhece nossas obras, mas a gente trouxe algumas novidades”, afirma Sandra Coelho. A exposição “O céu, o mar e a palavra” é uma delas.

Na sala com ambiente imersivo e sensorial, as crianças podem circular livremente entre imagens projetadas no chão, caixas de papelão e cubos manipuláveis. Sandra Coelho, que também é psicóloga, levou conceitos de sua profissão para o projeto.

“Não há como não ter o olhar da psicologia. Trabalho muito com sonhos, com os aspectos arquetípicos e simbólicos da existência. Não se trata daquela dramaturgia pedagógica que ensina à criança algo com estrutura linear de início, meio e fim”, explica.

A artista chama a atenção para a capacidade da criança de lidar, a seu modo, com a arte e o mundo. “Ela se relaciona de maneira simbólica, corporal, imagética. E é isso que a gente procura respeitar.”

Estados de presença

A proposta não está em conduzir a total atenção do público infantil, mas em favorecer estados de presença tanto de bebês quanto dos adultos que os acompanham. Espetáculos adotam formato intimista, com plateias reduzidas e liberdade de movimentação.

As crianças não ficam presas a cadeiras. Podem circular, falar, reagir, interagir entre si, lidar com os cenários e com as imagens.

“Dificilmente em um teatro você vai conseguir fazer com que um bebê de colo, de 8 meses ou de 1 ano fique visualmente em contato com a obra. Então, a gente procura estimular o estado de presença poética deles e o dos adultos também”, comenta.

Espetáculo 'Pô!Ema' fica em cartaz às segundas-feiras, até 26/1, no CCBB BH Guilherme Peixoto/divulgação

O projeto Cine Eranos exibe duas produções audiovisuais do grupo catarinense: os filmes “Os pequenos mundos: Uma aventura com caixas” e “Cine.EMA”.

Celulares desligados

Outra proposta é a reflexão sobre a relação entre infância, arte e tecnologia. A atenção de pais e responsáveis se volta mais para celulares do que a dos pequenos, observa Sandra.

“O grande desafio não é a criança com as telas, mas os adultos. Quando oferecemos um espaço de convivência, de brincar e de presença, as crianças se engajam naturalmente na experiência artística”, garante. A recomendação é para que celulares sejam desligados.

“Muita gente acredita que bebês não se relacionam com o mundo, não entendem o mundo em que vivem. Quando se começa a mudar essa visão e a exercitar a escuta de bebês, é possível ver que eles se relacionam, sim, trazendo respostas e significações muito ricas para a gente. Aprendo muito mais com bebês do que eles comigo. Cada apresentação é diferente e cada gesto das crianças também”, conclui Sandra Coelho.

“PRIMEIRA INFÂNCIA EM FÉRIAS”

• Espetáculos

“O barquinho amarelo”

De sexta a segunda, às 11h. Até 26/1

“Mergulho”

De sexta a domingo, às 15h. Até 25/1

“Pô!Ema”. Segundas-feiras, às 15h. Até 26/1.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site oficial do CCBB BH.

• Exposição

“O céu, o mar e a palavra”. De quarta a segunda, das 10h às 22h. Até 26/1.

Entrada franca, mediante retirada de ingresso no site do CCBB BH.

• Cinema

Curtas “Os pequenos mundos” e “Cine.EMA”. Quartas e quintas, das 10h às 22h; de sexta a segunda, das 17h às 22h.

>>> CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria