'Primeira infância em férias' tem diversão para bebês, crianças e adultos
Em cartaz até 26/1 no CCBB BH, mostra do Grupo Eranos voltada para a família reúne peças, filmes e exposição
Prometendo diversão para a família, a mostra “Primeira infância em férias” fica em cartaz no CCBB BH até 26 de janeiro, com espetáculos teatrais, sessões de cinema e exposição interativa voltada para bebês e crianças pequenas. As criações são assinadas pelo Grupo Eranos Círculo de Arte, de Santa Catarina, comandado por Sandra Coelho e Leandro Maman.
A mostra conta com os espetáculos “O barquinho amarelo”, “Mergulho” e “Pô!Ema”; a exposição “O céu, o mar e a palavra”; e o projeto Cine Eranos, com exibição de curtas autorais produzidos pelo grupo. Há diversão para pequenos a partir de 1 ano, pais e responsáveis.
“Já estivemos em BH três vezes, a gente adora a cidade, as crianças daqui e as famílias. O público de Belo Horizonte conhece nossas obras, mas a gente trouxe algumas novidades”, afirma Sandra Coelho. A exposição “O céu, o mar e a palavra” é uma delas.
Na sala com ambiente imersivo e sensorial, as crianças podem circular livremente entre imagens projetadas no chão, caixas de papelão e cubos manipuláveis. Sandra Coelho, que também é psicóloga, levou conceitos de sua profissão para o projeto.
“Não há como não ter o olhar da psicologia. Trabalho muito com sonhos, com os aspectos arquetípicos e simbólicos da existência. Não se trata daquela dramaturgia pedagógica que ensina à criança algo com estrutura linear de início, meio e fim”, explica.
A artista chama a atenção para a capacidade da criança de lidar, a seu modo, com a arte e o mundo. “Ela se relaciona de maneira simbólica, corporal, imagética. E é isso que a gente procura respeitar.”
Estados de presença
A proposta não está em conduzir a total atenção do público infantil, mas em favorecer estados de presença tanto de bebês quanto dos adultos que os acompanham. Espetáculos adotam formato intimista, com plateias reduzidas e liberdade de movimentação.
As crianças não ficam presas a cadeiras. Podem circular, falar, reagir, interagir entre si, lidar com os cenários e com as imagens.
“Dificilmente em um teatro você vai conseguir fazer com que um bebê de colo, de 8 meses ou de 1 ano fique visualmente em contato com a obra. Então, a gente procura estimular o estado de presença poética deles e o dos adultos também”, comenta.
O projeto Cine Eranos exibe duas produções audiovisuais do grupo catarinense: os filmes “Os pequenos mundos: Uma aventura com caixas” e “Cine.EMA”.
Celulares desligados
Outra proposta é a reflexão sobre a relação entre infância, arte e tecnologia. A atenção de pais e responsáveis se volta mais para celulares do que a dos pequenos, observa Sandra.
“O grande desafio não é a criança com as telas, mas os adultos. Quando oferecemos um espaço de convivência, de brincar e de presença, as crianças se engajam naturalmente na experiência artística”, garante. A recomendação é para que celulares sejam desligados.
“Muita gente acredita que bebês não se relacionam com o mundo, não entendem o mundo em que vivem. Quando se começa a mudar essa visão e a exercitar a escuta de bebês, é possível ver que eles se relacionam, sim, trazendo respostas e significações muito ricas para a gente. Aprendo muito mais com bebês do que eles comigo. Cada apresentação é diferente e cada gesto das crianças também”, conclui Sandra Coelho.
“PRIMEIRA INFÂNCIA EM FÉRIAS”
• Espetáculos
“O barquinho amarelo”
De sexta a segunda, às 11h. Até 26/1
“Mergulho”
De sexta a domingo, às 15h. Até 25/1
“Pô!Ema”. Segundas-feiras, às 15h. Até 26/1.
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site oficial do CCBB BH.
• Exposição
“O céu, o mar e a palavra”. De quarta a segunda, das 10h às 22h. Até 26/1.
Entrada franca, mediante retirada de ingresso no site do CCBB BH.
• Cinema
Curtas “Os pequenos mundos” e “Cine.EMA”. Quartas e quintas, das 10h às 22h; de sexta a segunda, das 17h às 22h.
>>> CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários)
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria