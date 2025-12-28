Heróis infantis driblam domínio de ‘Avatar’ nas bilheterias 

Ainda que “Avatar: Fogo & cinzas”, terceiro longa da franquia de James Cameron esteja dominando as bilheterias – na semana do Natal o filme vendeu 1,8 milhão de ingressos no país – há outras atrações no cinemas. Em especial, para as crianças, com continuações de histórias bem conhecidas do público.



Um mês após sua chegada às salas, “Zootopia 2” continua fazendo bonito. É o terceiro longa mais visto no Brasil na última semana. Mais do que isto: é a segunda maior bilheteria mundial em 2025, com US$ 1,3 bilhão arrecadados até agora. Perde apenas para a animação chinesa “Ne Zha 2”, que atingiu impressionantes US$ 2,2 bilhões.



Uma década após o filme original, a trama de “Zootopia 2” retoma o universo da metrópole habitada por animais e reúne novamente a coelha policial Judy Hopps e a raposa vigarista Nick Wilde, agora envolvidos na investigação de um misterioso novo morador reptiliano.



História brasileira

Para quem quer uma história brasileira, a novidade dos cinemas é “Taináe os guardiões da Amazônia – Em busca da flecha azul”, dirigido por Alê Camargo e Jordan Nugem. Vinte e cinco anos depois do live action, a garota indígena que vive na floresta ganha uma animação.



Na história, Tainá(voz de Juliana Nascimento) vai passar por algumas aventuras – e muito aprendizado – para se tornar a guardiã da floresta. Seu treinamento será com a ancestral e sábia bicho preguiça, Mestra Aí (Fafá de Belém). Só que, ao perder a mágica flecha azul, o guia daqueles que devem se tornar os Guardiões da Amazônia, ela colocará seu futuro em risco.



Para tentar recuperá-la, a protagonista vai contar com a ajuda dos amigos: Catu (Caio Guarnieri), um macaco encrenqueiro, Pepe (Yuri Chesman), o sábio urubu-rei, e a ouriça Suri (Laura Chasseraux). No caminho, ainda terão que impedir que o terrível Jurupari queime a floresta e destrua a Amazônia.



Outra animação, esta em clima de pré-estreia, é “Bob Esponja: Em busca da calça quadrada”. O filme estreia oficialmente na próxima quinta (1/12), mas segue com sessões diárias em várias salas até lá.



Todas as cópias em exibição são dubladas, com o protagonista interpretado por Wendel Bezerra – no original, o personagem tem a voz de Tom Kenny e seu rival, o pirata fantasma Holandês Voador, é dublado por Mark Hamil.



Vinte e um anos após o longa que deu início à bem-sucedida franquia, Bob Esponja começa a nova jornada certo de que cresceu alguns centímetros. Ele se enche de coragem para enfrentar desafios, entre eles uma montanha-russa. No entanto, ao ouvir uma história do Sr. Sirigueijo, ele compreende que precisa de mais para ser realmente um “cara grande”.

Para tal, Bob Esponja decide descer até o fundo do mar e enfrentar novos desafios. Acompanhado de seu melhor amigo, Patrick, ele se depara com poucas e boas, incluindo o célebre Holandês Voador. O sucesso do personagem é tamanho que mesmo no esquema de pré-estreia “Bob Esponja: Em busca da calça quadrada” está em quarto lugar nas bilheterias brasileiras.