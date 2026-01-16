Othon Valgas festeja os 25 anos da Madre Superiora e suas santinhas sapecas

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Por 25 anos, cinco freiras enclausuradas, sob supervisão da rígida Madre Superiora, vêm alimentando sonhos que mais parecem delírios, como cantar na Broadway. Ao longo desse período, muitas coisas aconteceram. Coisas que elas vão compartilhar com o público neste domingo (18/1), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, durante o espetáculo “Santinhas do pau oco: pocket show”.

“Todas as semanas a gente atualiza o texto e as piadas, inserindo novos temas e discussões”, conta Othon Valgas, autor, diretor e intérprete da Madre Superiora, que participa com vários espetáculos da Campanha de Popularização Teatro e Dança.

“Colocamos agora coisas atuais, como o BBB 26 (reality da Globo que começou esta semana) e a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. Tudo isso conservando a carcaça do roteiro original”, diz ele.

Sem sair de cartaz por 25 anos, a peça atraiu quase dois milhões de espectadores, segundo Othon. “Ela ajudou a fazer com que muitas cidades do interior do estado, como São João del-Rei, Ouro Preto e Mariana, voltassem a levar as pessoas ao teatro”, comenta.

Devido ao sucesso de “Santinhas”, Othon Valgas recebeu convite para montar a peça na Europa. Ele topou, mas não encontrou possibilidade de custear a viagem do elenco e da equipe de produção. Então, criou o monólogo “Nunca fui santa”, apresentado na França e na Inglaterra.

Elenco de 'Santinhas do pau oco' vai às ruas caracterizado, por onde a peça passa, convidando o público para ir ao teatro Rodrigo Zeferino/divulgação

A comédia solo também estará em cartaz desta sexta a domingo (16 a 18/1), no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes. A trama acompanha uma freira que viveu em Londres no século passado, sofreu abusos e desenvolveu Alzheimer.

“Nunca fui santa” não ridiculariza o sofrimento da religiosa, mas o apresenta como explicação para aquela personalidade complexa e rígida. No palco, a Madre Superiora dá aula de catecismo, sempre brincando com temas ligados à religião.

“O espetáculo tem toques de drama, sim, pois discute preconceito racial, bullying e política. Embora seja comédia, é um espetáculo que faz as pessoas refletirem”, diz Othon.

O mundo mudou e a forma de fazer humor também, garante o ator e dramaturgo. “Durante muito tempo, o humor realmente foi muito agressivo. Hoje, a gente vive a linha tênue entre o que pode ser feito e o que não deve ser feito, porque precisamos cuidar do humano. Cada pessoa tem seus traumas, suas vivências e seus sofrimentos. Da mesma forma que a gente fala algo que faz a pessoa morrer de rir, também podemos falar algo que faz com que ela se sinta ofendida e agredida”, ressalta.

Quinta-feira (22/1) tem 'Rirvotril'

Othon Valgas também vai apresentar “Rirvotril – Porque rir é melhor que remédio” em sessão única na quinta-feira (22/1), no Cine Theatro Brasil.

Fruto de criação coletiva em parceria com o ator e humorista Carlos Nunes, “Rirvotril” se baseia na experiência real e pitoresca vivida pela mãe de Othon em um posto de saúde.

Othon e Marcelo Vieira vivem o médico cubano que não se expressa bem em português, a falsa cirurgiã que aprendeu a operar assistindo a séries de TV e o idoso abandonado pelo filho.

“O teatro é uma televisão grande. As pessoas se identificam. Pode demorar um pouquinho, uns 10 minutos talvez, mas elas se identificam, porque ele é muito próximo, pessoal, cara a cara. As pessoas levam para si as emoções que estão no palco e as reflexões propostas em cena”, conclui Othon Valgas.



“SANTINHAS DO PAU OCO: POCKET SHOW”

Texto e direção: Othon Valgas. Com Othon Valgas, Diego Martins, Rodolfo Rodrigues, Gustavo Horta, Marcos Pinto e Fábio Araújo. Domingo (18/1), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 25, no site vaaoteatromg.com.br e postos do Sinparc. Preços na bilheteria são diferentes.



“NUNCA FUI SANTA”

Texto, direção e atuação: Othon Valgas. Sexta e sábado (16 e 17/1), às 21h; domingo (18/1), às 19h, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 25, no site vaaoteatromg.com.br e postos do Sinparc. Preços na bilheteria são diferentes.

“RIRVOTRIL – PORQUE RIR É MELHOR DO QUE REMÉDIO”

Texto: Othon Valgas e Carlos Nunes. Com Othon Valgas e Marcelo Vieira. Quinta-feira (22/1), às 20h30, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 25, no site vaaoteatromg.com.br e postos do Sinparc. Preços na bilheteria são diferentes.

51ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO TEATRO E DANÇA



Até 8 de fevereiro. Programação completa: vaaoteatromg.com.br. Ingressos: R$ 25 no site e postos do Sinparc nos shoppings Cidade (Rua Tupis, 337, Centro), Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, Savassi) e Monte Carmo (Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119, Betim). Na bilheteria de cada teatro, os valores são diferentes, determinados pela direção do espaço.