Glitter: o brilho que gruda e faz sucesso no Carnaval

Redação Flipar
    Os pesquisadores coletaram areia em quatro momentos — antes, durante, logo após e oito meses depois do Carnaval — e verificaram que os fragmentos desse material permaneceram elevados mesmo no longo prazo.

     Foto: Divulgação
    O glitter é um conjunto de partículas muito pequenas e reflexivas, normalmente menores que 1 mm, usadas para criar efeitos de brilho em diversas superfícies

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Embora a versão moderna seja produto industrial, elementos semelhantes ao glitter existem desde tempos pré-históricos: povos antigos usavam mica, minerais e pós brilhantes para enfeitar artefatos e pinturas corporais

     Foto: Imagem gerada por i.a
    O glitter moderno, feito de plástico e metais finos, surgiu no século XX com máquinas capazes de cortar folhas refletores em partículas minúsculas

     Foto: Pixabay
    Comercialmente, quase 95 % do glitter tradicional são feitos de plástico — geralmente PET — com uma camada metálica para refletir luz e produzir o efeito cintilante.

     Foto: Pixabay
    Por ser tão pequeno e leve, o glitter se espalha facilmente pelo vento, pela água e pelo contato físico, o que facilita sua dispersão em ambientes urbanos e naturais.

     Foto: Pixabay
    No Carnaval, ele é amplamente usado em maquiagem, fantasias, adereços e decorações, contribuindo visualmente para o espetáculo das festas e desfiles.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    É preciso ter muito cuidado para o glitter não cair nos olhos, pois muitas pessoas utilizam os fragmentos junto com a maquiagem.

     Foto: Pixabay
    Mas o glitter não é usado só no Carnaval: ele aparece em festas de fim de ano, desfiles, moda, artes e objetos decorativos ao longo de todo o ano. Inclusive em bolas de Natal.

     Foto: Pixabay
    Do ponto de vista ambiental, o glitter Ã© um microplÃ¡stico pronto: por isso, quando acaba no solo ou na Ã¡gua, pode persistir por dÃ©cadas, acumulando-se no ambiente.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Estudos mostram que esses microplásticos podem ser ingeridos por organismos marinhos, entrar na cadeia alimentar e até carregar substâncias tóxicas, causando problemas de saúde em animais e potencialmente em humanos.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Em alguns lugares como a União Europeia, há restrições à venda de glitter plástico solto e produtos com microplásticos adicionados intencionalmente, como parte de políticas ambientais visando a reduzir a poluição.

     Foto: Roberto Vicario - wikimedia commons
    Diante dos riscos ambientais, alternativas menos nocivas — como glitter biodegradável feito de celulose ou compostos naturais — estão ganhando atenção, ainda que desafios de custo e escala persistam.

     Foto: Pixabay
    Muitas pessoas confundem glitter e purpurina porque, no uso cotidiano, os termos são empregados como sinônimos para qualquer material brilhante usado em festas, maquiagem ou decoração.

     Foto: Pixabay
    Em linhas gerais, glitter é o termo técnico para partículas muito pequenas e refletivas, hoje feitas em sua maioria de plástico com camada metálica, o que facilita sua dispersão no ambiente.

     Foto: Pixabay
    Purpurina, por sua vez, é um nome tradicional associado a usos artesanais, com grãos maiores e visíveis. Atualmente, porém, muitos produtos vendidos como purpurina também são, na prática, glitter plástico.

     Foto: Pixabay
