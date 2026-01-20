BH com chuva? Confira a previsão do tempo desta terça (20/1)
Condições meteorológicas provocam chuva forte e constante nesta semana em Belo Horizonte. veja a previsão completa em Minas Gerais e saiba como se proteger
A previsão meteorológica indica que a chuva deve continuar em Belo Horizonte nesta terça-feira (20/1). Segundo a Defesa Civil municipal, também há possibilidade de raios e rajadas de vento à tarde.
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com chuva forte a qualquer hora, acompanhada de raios e rajadas de vento.
A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 22°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.
Mínimas registradas por regional em 16/1
-
Barreiro: 18,3 °C, às 5h05.
-
Centro-Sul: 18 °C, às 6h25.
-
Oeste: 17,6 °C, com sensação térmica de 16,5 °C, às 5h.
-
Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,1 °C, às 3h.
-
Venda Nova: 19,5 °C, às 5h40.
Chuva em janeiro
Belo Horizonte registrou muita chuva nos primeiros dias de 2026,o que coincide com o previsto pela meteorologia que sinalizou um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo a Defesa Civil de BH, a capital deve registrar entre 200 e 300 mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm.
Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 5h30 em 20/1:
- Barreiro: 231,4 (69,9%)
- Centro-Sul: 243,4 (73,6)
- Hipercentro: 109,8 (33,2%)
- Leste: 162,6 (49,1%)
- Nordeste: 187,2 (56,6%)
- Noroeste: 214 (64,7%)
- Norte: 168 (50,8%)
- Oeste: 253,4 (76,6%)
- Pampulha: 168,8 (51%)
- Venda Nova: 147,8 (44,7)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm
Como fica o tempo em Minas?
O cenário meteorológico é semelhante no restante de Minas Gerais, devido a atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que mantém o dia encoberto com condições de chuva a qualquer em praticamente todo o estado. Na faixa leste do estado, as precipitações podem chegar a 60 mm.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá momentos de mormaço ou abertura de sol nas regiões do Triângulo, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri nesta terça. No entanto, a ZCAS deve atuar sobre o estado, pelo menos, até a sexta-feira (23/1).
Conforme a previsão, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões Central, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no
Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).