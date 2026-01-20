Assine
BH com chuva? Confira a previsão do tempo desta terça (20/1)

Condições meteorológicas provocam chuva forte e constante nesta semana em Belo Horizonte. veja a previsão completa em Minas Gerais e saiba como se proteger

Melissa Souza
Repórter
20/01/2026 07:36

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas Gerais emitiu um alerta para a possibilidade de uma semana marcada por volumes elevados de chuva em diversas regiões do estado
BH pode registrar até 300 mm de chuva nesta semana crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A previsão meteorológica indica que a chuva deve continuar em Belo Horizonte nesta terça-feira (20/1). Segundo a Defesa Civil municipal, também há possibilidade de raios e rajadas de vento à tarde.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com chuva forte a qualquer hora, acompanhada de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 16,5°C. A máxima pode chegar a 22°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 16/1

  • Barreiro: 18,3 °C, às 5h05.

  • Centro-Sul: 18 °C, às 6h25.

  • Oeste: 17,6 °C, com sensação térmica de 16,5 °C, às 5h.

  • Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21,1 °C, às 3h.

  • Venda Nova: 19,5 °C, às 5h40.

Chuva em janeiro

Belo Horizonte registrou muita chuva nos primeiros dias de 2026,o que coincide com o previsto pela meteorologia que sinalizou um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo a Defesa Civil de BH, a capital deve registrar entre 200 e 300 mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 5h30 em 20/1:

  • Barreiro: 231,4 (69,9%)
  • Centro-Sul: 243,4 (73,6)
  • Hipercentro: 109,8 (33,2%)
  • Leste: 162,6 (49,1%)
  • Nordeste: 187,2 (56,6%)
  • Noroeste: 214 (64,7%)
  • Norte: 168 (50,8%)
  • Oeste: 253,4 (76,6%)
  • Pampulha: 168,8 (51%)
  • Venda Nova: 147,8 (44,7)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Como fica o tempo em Minas?

O cenário meteorológico é semelhante no restante de Minas Gerais, devido a atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que mantém o dia encoberto com condições de chuva a qualquer em praticamente todo o estado. Na faixa leste do estado, as precipitações podem chegar a 60 mm.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá momentos de mormaço ou abertura de sol nas regiões do Triângulo, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri nesta terça. No entanto, a ZCAS deve atuar sobre o estado, pelo menos, até a sexta-feira (23/1).

Conforme a previsão, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões Central, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no
Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

overflay