Carreta de cerveja tomba e interdita rodovia parcialmente
O acidente ocorreu no final da madrugada desta terça-feira. Uma caminhonete foi atingida
Uma carreta carregada de cerveja tombou no final da madrugada desta terça-feira (20/01), na rodovia MG-129, próximo a Itabira (MG), na região Central do estado, atingindo uma caminhonete e interditando parcialmente a estrada.
O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Itabira foi chamado para atender a ocorrência por volta de 5h da manhã.
Os bombeiros encontraram o motorista da carreta do lado de fora do veículo, mas ele tinha uma fratura no braço esquerdo e escoriações.
Uma passageira da caminhonete foi levada por populares para atendimento em um hospital de Itabira. Não tinha, segundo testemunhas, ferimentos aparentes, mas apresentava crise de ansiedade. Estava em pânico.
O motorista foi levado pelo Samu para o Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira. A perícia esteve no local para levantar evidências que vão explicar a mecânica do acidente. Chovia no momento do tombamento. A carga de cerveja ficou destruída.