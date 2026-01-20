Carreta de cerveja tomba e interdita rodovia parcialmente

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma carreta carregada de cerveja tombou no final da madrugada desta terça-feira (20/01), na rodovia MG-129, próximo a Itabira (MG), na região Central do estado, atingindo uma caminhonete e interditando parcialmente a estrada.

O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Itabira foi chamado para atender a ocorrência por volta de 5h da manhã.

Os bombeiros encontraram o motorista da carreta do lado de fora do veículo, mas ele tinha uma fratura no braço esquerdo e escoriações.

Uma passageira da caminhonete foi levada por populares para atendimento em um hospital de Itabira. Não tinha, segundo testemunhas, ferimentos aparentes, mas apresentava crise de ansiedade. Estava em pânico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista foi levado pelo Samu para o Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira. A perícia esteve no local para levantar evidências que vão explicar a mecânica do acidente. Chovia no momento do tombamento. A carga de cerveja ficou destruída.