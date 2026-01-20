Moto atinge carro e o faz capotar em rua de BH

Um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/1), no cruzamento das ruas Lassance e Quiari, no Bairro São Geraldo, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

O impacto da colisão foi tão forte que o veículo capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um passageiro do carro ficou preso no interior do automóvel e precisou ser retirado pelos militares.

O condutor do carro sofreu escoriações leves, enquanto o motociclista teve fraturas no tórax e no punho esquerdo.

Uma Unidade de Suporte Avançado do Samu esteve no local e realizou o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização