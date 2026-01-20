Moto atinge carro e o faz capotar em rua de BH
Acidente no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), mobilizou bombeiros e Samu
compartilheSIGA
Um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/1), no cruzamento das ruas Lassance e Quiari, no Bairro São Geraldo, Região Leste de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O impacto da colisão foi tão forte que o veículo capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um passageiro do carro ficou preso no interior do automóvel e precisou ser retirado pelos militares.
Leia Mais
O condutor do carro sofreu escoriações leves, enquanto o motociclista teve fraturas no tórax e no punho esquerdo.
Uma Unidade de Suporte Avançado do Samu esteve no local e realizou o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização