Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO FORTE

Moto atinge carro e o faz capotar em rua de BH

Acidente no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), mobilizou bombeiros e Samu

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/01/2026 08:55 - atualizado em 20/01/2026 08:55

compartilhe

SIGA
x
Carro chegou a capotar ao atingir a motocicleta em rua da capital mineira
Carro chegou a capotar ao atingir a motocicleta em rua da capital mineira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/1), no cruzamento das ruas Lassance e Quiari, no Bairro São Geraldo, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O impacto da colisão foi tão forte que o veículo capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um passageiro do carro ficou preso no interior do automóvel e precisou ser retirado pelos militares.

Leia Mais

O condutor do carro sofreu escoriações leves, enquanto o motociclista teve fraturas no tórax e no punho esquerdo.

Uma Unidade de Suporte Avançado do Samu esteve no local e realizou o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital João XXIII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidentes-de-transito bh corpo-de-bombeiros motocicleta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay