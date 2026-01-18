Carro em procissão religiosa capota, cai em vala e três se ferem em MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Três pessoas, que não foram identificadas, ficaram feridas em um acidente na zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas, nesse sábado (17/1). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro onde as vítimas estavam capotou e caiu em uma vala, na Comunidade de Santa Bárbara II.

A corporação informou que o capotamento ocorreu na estrada vicinal, próximo ao Posto Barral. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o veículo capotado e caído em uma vala às margens da via.

Uma das vítimas estava presa dentro do veículo, consciente. Já as outras duas estavam fora do carro, também conscientes. Os bombeiros resgataram a vítima presa em segurança.

O trio envolvido no acidente recebeu atendimento e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades de saúde de referência, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Os militares ainda informaram que o veículo participava de um deslocamento relacionado a uma procissão religiosa e, ao subir em local inclinado, perdeu força e desceu de forma descontrolada, capotando. A vala onde o carro caiu possui cerca de cinco metros de profundidade.