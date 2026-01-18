Assine
CAPOTAMENTO

Carro em procissão religiosa capota, cai em vala e três se ferem em MG

Ao subir em local inclinado, o veículo perdeu força e desceu de forma descontrolada

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Repórter de Gerais
18/01/2026 21:24

Os três ocupantes do carro foram resgatados conscientes
Os três ocupantes do carro foram resgatados conscientes crédito: CBMMG/Divulgação

Três pessoas, que não foram identificadas, ficaram feridas em um acidente na zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas, nesse sábado (17/1). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro onde as vítimas estavam capotou e caiu em uma vala, na Comunidade de Santa Bárbara II.

A corporação informou que o capotamento ocorreu na estrada vicinal, próximo ao Posto Barral. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o veículo capotado e caído em uma vala às margens da via.

Uma das vítimas estava presa dentro do veículo, consciente. Já as outras duas estavam fora do carro, também conscientes. Os bombeiros resgataram a vítima presa em segurança.

O trio envolvido no acidente recebeu atendimento e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades de saúde de referência, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Os militares ainda informaram que o veículo participava de um deslocamento relacionado a uma procissão religiosa e, ao subir em local inclinado, perdeu força e desceu de forma descontrolada, capotando. A vala onde o carro caiu possui cerca de cinco metros de profundidade.

