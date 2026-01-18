Assine
ALERTA PARA BANHISTAS

Corpo de menina de 11 anos é encontrado em Santana de Pirapama

Vítima foi localizada presa a galhos após ser arrastada por tromba d’água; perícia foi acionada

18/01/2026 15:29 - atualizado em 18/01/2026 16:01

buscas com apoio de militares especializados em mergulho
As buscas tiveram início ainda no sábado (17/1), com apoio de militares especializados em mergulho crédito: CBMMG/Divulgação

O corpo de uma menina de 11 anos foi encontrado na tarde deste domingo (18/1) no Rio Cipó, em Santana de Pirapama, na Região Central de Minas Gerais. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Segundo a corporação, a vítima foi localizada por volta das 12h35 em um trecho entre 500 metros e 1 quilômetro do ponto inicial do desaparecimento, nas proximidades da Ponte de Cristal. O corpo estava parcialmente fora da água, preso a galhos e troncos, retido pela força da correnteza. A perícia da Polícia Civil foi acionada e se deslocou até o local.

De acordo com o histórico da ocorrência, a menina brincava no rio com outras três crianças, enquanto adultos também estavam na área, mas não se encontrariam na água junto à elas. Em determinado momento, o grupo foi surpreendido por uma tromba d’água. As demais pessoas conseguiram se salvar, mas a criança foi arrastada pela correnteza e desapareceu. As buscas tiveram início ainda no sábado (17/1), com apoio de militares especializados em mergulho. 

Durante a operação, houve registro de tensão entre familiares no local. Segundo informações preliminares e que serão apuradas pelas autoridades, a criança estaria sob os cuidados do pai no momento do ocorrido, o que teria provocado uma tentativa de linchamento e atrito entre familiares. Diante da possibilidade de agressões, a Polícia Militar foi acionada e acompanhou a ocorrência até o encerramento dos trabalhos naquele dia.

Como o corpo não havia sido localizado no sábado, as buscas foram retomadas na manhã deste domingo, quando a vítima foi encontrada. O caso segue para investigação. 

