Trio que espancou e matou homem em estação do Move em BH é condenado

Três homens foram condenados pela morte de Robson Fernandes de Souza, de 45 anos, em uma estação do Move, em Belo Horizonte, em novembro de 2024. O trio foi responsabilizado por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Uma mulher, que teria provocado as agressões, e também responde pelos crimes ainda não foi a julgamento, por ter tido o processo desmembrado. Na época, a vítima foi espancada e esfaqueada. Na sequência, ela foi jogada para o lado de fora da estação.

Os acusados foram julgados pelo Tribunal do Júri nessa quarta-feira (14/1). Dois homens foram condenados a 19 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Já o réu, que teria esfaqueado a vítima, teve a pena agravada e foi condenado a 21 anos e dois meses de reclusão.

Em novembro de 2024, cinco pessoas foram indiciadas pela morte de Robson: três homens, de 21, 29 e 46 anos - presos em flagrantes; um homem de 18 anos, que desferiu 24 facadas na vítima; e uma mulher, de 40 anos. Além deles, três adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, também foram apontados como participantes do crime.

Na época, a delegada Ariadna Elloise Coelho, da Delegacia de Homicídios de Venda Nova, explicou que o ataque teria sido motivado por uma informação falsa divulgada pela mulher denunciada. Na ocasião, ela espalhou que a vítima teria abusado sexualmente de crianças, na casa em que estavam no Bairro São Francisco.

Porém, a informação foi desmentida pelas investigações que confirmaram que a mulher e Robson teriam tido uma relação. Para Ariadna, possivelmente ela e a vítima tiveram algum desentendimento, o que motivou a vingança.

Como as agressões começaram?

Na madrugada de 8 de novembro de 2024, os indiciados seguiram a vítima até a Estação São Francisco, do Move, na Avenida Antônio Carlos. Lá, ele foi cercado pelos agressores, que impediram que outras pessoas que estavam na estação interferissem no ataque. Imediatamente depois, os homens passaram a desferir diversos golpes como socos, chutes, cadeiradas e pancadas com pedaços do pau e ferro.

Depois de espancarem a vítima, um dos adolescentes, de 14 anos na época, aparece com uma faca e a entrega ao homem de 18 anos, ele então atinge o desafeto com 24 golpes. Em seguida, o grupo joga a vítima, ainda viva, na avenida. “Eles então atravessam a rua e ficam observando a vítima. Em dado momento, o menor de 14 anos corre até onde ele estava caído e desfere um chute no rosto dele”, relatou a delegada responsável pelo caso.

As agressões foram gravadas pelo circuito de segurança da estação. Durante as investigações, a delegada Ariadne afirmou que as imagens foram determinantes para solucionar o crime e identificar os criminosos.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o crime foi praticado por motivo torpe, por ter sido motivado apenas pela narrativa da mulher. Além disso, foi cometido por meio cruel, uma vez que a vítima foi submetida a linchamento brutal e com recurso que dificultou sua defesa.

