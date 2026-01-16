Homem é assassinado com 40 facadas em via pública da Grande BH

Um homem de 33 anos foi morto com 40 golpes de faca na noite dessa quinta-feira (15), por volta das 23h, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada caída no meio da Rua Sem Peixe, no Bairro São Francisco de Assis, já sem sinais vitais.

Um traficante de drogas da região que, segundo testemunhas, o ameaçou no dia do crime, é suspeito do assassinato e está sendo procurado pela polícia. O homem, que fazia uso de álcool e drogas, e ingeriu uma cartela inteira de um ansiolítico no dia da morte, vivia há dias um surto psicológico.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem no endereço, não encontraram nenhuma pessoa na rua, apenas o corpo da vítima. O homem foi atingido por diversos golpes de arma branca, aparentemente uma faca, nas regiões do tórax, pescoço e rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado apenas para confirmar o óbito.

Em conversa com a companheira da vítima, ela relatou que o homem fazia uso constante de bebidas alcoólicas e drogas e que, nos últimos dias, vinha apresentando comportamentos considerados estranhos, como ouvir vozes e sofrer surtos.

Diante da situação, ele teria iniciado acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Esmeraldas, onde foi prescrito o uso de clonazepam, medicação controlada usada para transtornos de ansiedade e transtornos de humor.

Ainda conforme a companheira da vítima, no dia 13 deste mês, durante um desses surtos, a vítima foi presa por crime de desobediência por portar uma faca de forma agressiva em um bar da região. O homem possuía diversas passagens policiais, por uso de dinheiro falso, receptação, furto e porte ilegal de arma de fogo.

A mulher informou ainda que, na manhã do último dia 15, a vítima ingeriu uma cartela inteira de clonazepam. O Samu foi acionado e o homem foi encaminhado ao Hospital 25 de Maio, em Esmeraldas, onde ficou de observação e recebeu alta horas depois.

No mesmo dia, por volta das 21h30, a mulher precisou acionar novamente a Polícia Militar após a vítima sofrer outro surto, se envolver em atrito com algumas pessoas e quase ser agredida. Ela não soube identificar os envolvidos e o casal foi conduzido pela PM até a residência onde moravam.

Testemunhas do assassinato, que pediram para não serem identificadas por medo de represálias, apontaram um homem de 37 anos como principal suspeito do crime. Segundo os relatos, o suspeito havia ameaçado a vítima, afirmando que a mataria caso retornasse àquela boca de fumo.

O suspeito possui diversas passagens policiais, inclusive por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. As equipes realizaram rastreamentos em possíveis locais onde ele poderia estar, mas até o momento ele não foi localizado.

Próximo à cena do crime há câmeras de segurança que podem ter registrado a dinâmica do homicídio. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.