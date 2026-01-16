Assine
HOMICÍDIO

Homem é assassinado com 40 facadas em via pública da Grande BH

A vítima de 33 anos estava em surto, havia ingerido uma cartela de ansiolítico e se envolvido em brigas horas antes da morte

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
16/01/2026 17:56

Ocorrência foi atendida pelo Gepar da PMMG, que ainda não conseguiu prender os autores dos tiros
Ocorrência foi atendida pela PMMG, que ainda não conseguiu prender os responsáveis pelo crime crédito: PMMG

Um homem de 33 anos foi morto com 40 golpes de faca na noite dessa quinta-feira (15), por volta das 23h, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada caída no meio da Rua Sem Peixe, no Bairro São Francisco de Assis, já sem sinais vitais.

Um traficante de drogas da região que, segundo testemunhas, o ameaçou no dia do crime, é suspeito do assassinato e está sendo procurado pela polícia. O homem, que fazia uso de álcool e drogas, e ingeriu uma cartela inteira de um ansiolítico no dia da morte, vivia há dias um surto psicológico.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem no endereço, não encontraram nenhuma pessoa na rua, apenas o corpo da vítima. O homem foi atingido por diversos golpes de arma branca, aparentemente uma faca, nas regiões do tórax, pescoço e rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado apenas para confirmar o óbito.

Em conversa com a companheira da vítima, ela relatou que o homem fazia uso constante de bebidas alcoólicas e drogas e que, nos últimos dias, vinha apresentando comportamentos considerados estranhos, como ouvir vozes e sofrer surtos.

Diante da situação, ele teria iniciado acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Esmeraldas, onde foi prescrito o uso de clonazepam, medicação controlada usada para transtornos de ansiedade e transtornos de humor.

Ainda conforme a companheira da vítima, no dia 13 deste mês, durante um desses surtos, a vítima foi presa por crime de desobediência por portar uma faca de forma agressiva em um bar da região. O homem possuía diversas passagens policiais, por uso de dinheiro falso, receptação, furto e porte ilegal de arma de fogo.

A mulher informou ainda que, na manhã do último dia 15, a vítima ingeriu uma cartela inteira de clonazepam. O Samu foi acionado e o homem foi encaminhado ao Hospital 25 de Maio, em Esmeraldas, onde ficou de observação e recebeu alta horas depois.

No mesmo dia, por volta das 21h30, a mulher precisou acionar novamente a Polícia Militar após a vítima sofrer outro surto, se envolver em atrito com algumas pessoas e quase ser agredida. Ela não soube identificar os envolvidos e o casal foi conduzido pela PM até a residência onde moravam. 

Testemunhas do assassinato, que pediram para não serem identificadas por medo de represálias, apontaram um homem de 37 anos como principal suspeito do crime. Segundo os relatos, o suspeito havia ameaçado a vítima, afirmando que a mataria caso retornasse àquela boca de fumo.

O suspeito possui diversas passagens policiais, inclusive por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. As equipes realizaram rastreamentos em possíveis locais onde ele poderia estar, mas até o momento ele não foi localizado.

Próximo à cena do crime há câmeras de segurança que podem ter registrado a dinâmica do homicídio. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

