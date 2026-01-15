Assine
ABANDONO DE INCAPAZ

Casal que abandonou criança em carro durante a virada do ano é indiciado

Menina de 6 anos foi esquecida dentro do veículo durante a madrugada de 31 de dezembro, no Norte de MG. Ela foi encontrada chorando na rua

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
15/01/2026 15:34

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Veículo em que criança foi abandonada estava estacionado em frente a prefeitura de Rio Pardo de Minas, no Norte do Estado crédito: arquivo/EM

Os pais de uma criança de 6 anos foram indiciados por abandono de incapaz depois de deixá-la sozinha dentro de um carro durante a madrugada de 31 de dezembro. O crime aconteceu no município de Rio Pardo de Minas, na Região Norte de Minas Gerais. O inquérito policial, que concluiu pela responsabilização do casal, foi finalizado nesta quinta-feira (15/1).

No dia dos fatos, os responsáveis da criança participavam das comemorações de virada do ano. Ao voltarem para casa, os dois não perceberam que a criança estava no interior do veículo, estacionado na área externa da prefeitura.

A criança passou a madrugada no veículo, desacompanhada. De acordo com as investigações, horas depois, a menina acordou, saiu do carro e começou a caminhar sozinha pela cidade, chorando e desorientada.

Ela foi vista por uma pessoa, que passava pelo local. O homem acionou o vigilante da prefeitura e a Polícia Militar de Minas Gerais.

A delegada Mayra Coutinho conta que, no momento em que foi encontrada, a criança estava descalça, com frio e em estado de choro, demonstrando situação de vulnerabilidade e risco.

“Após o atendimento inicial, ela foi entregue à avó, que garantiu sua segurança. Os pais só perceberam a ausência da filha ao serem informados por telefone de que a criança havia sido encontrada”, conta.

Pelo que os pais podem responder?

As investigações apontaram, ainda, que a criança permaneceu desacompanhada por um longo período da madrugada, em via pública e sem qualquer vigilância, sendo exposta a riscos reais à integridade física e psicológica. Por isso, os pais foram indiciados por abandono de incapaz.

Durante a conclusão do inquérito a polícia apontou a possibilidade de agravamento de uma eventual pena, uma vez que os indiciados têm vínculo parental com a vítima.

A delegada Mayra Coutinho reforça a importância da atenção no cuidado de menores, especialmente em períodos festivos. Ela afirmou, ainda, que a proteção integral da infância é dever da família, da sociedade e do Estado.

“Crianças não devem, em hipótese alguma, ser deixadas sozinhas em veículos ou em vias públicas, ainda que por curto espaço de tempo. A atenção e o zelo devem ser redobrados durante o período de férias escolares”, destaca.

