Dupla em moto mata homem e cachorro em ponto de ônibus na Grande BH

Um homem de 27 anos e um cachorro morreram ao serem baleados na madrugada desta sexta-feira (16/1), no Bairro Luar da Pampulha, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em um ponto de ônibus quando foi surpreendida pelos disparos. Testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta passaram diversas vezes pela via em atitude suspeita antes do crime.

Em determinado momento, a dupla se aproximou da vítima. O garupa desceu da motocicleta, efetuou vários disparos de arma de fogo e, em seguida, ambos fugiram do local. O homem morreu ainda no ponto de ônibus.

Durante os tiros, um cachorro que estava próximo também foi atingido e morreu. Não se sabe a motivação do crime.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, os suspeitos não foram localizados, e as buscas seguem em andamento.