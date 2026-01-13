Assine
QUATRO DISPAROS

Jovem baleado por engano em BH ao sair de supermercado; alvo seria o amigo

Polícia apura se alvo do ataque seria amigo da vítima, que teria dívidas com o tráfico; crime ocorreu no Bairro Havaí, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/01/2026 08:58

Crime aconteceu no momento em que o jovem saiu do supermercado junto com o amigo, que seria o alvo dos disparos crédito: Google Street View/Reprodução

Um jovem de 21 anos foi baleado por engano na noite dessa segunda-feira (12/1), no Bairro Havaí, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG). O crime aconteceu quando ele saía de um supermercado acompanhado de um amigo.

Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram a vítima caída no chão, com marcas de sangue, mas ainda com sinais vitais. O jovem foi socorrido inicialmente para a UPA Oeste e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital João XXIII.

A vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, sendo um na região cervical à esquerda, dois no braço esquerdo e um no abdômen. Mesmo consciente, o jovem afirmou aos policiais que não tem envolvimento com organizações criminosas.

Ainda conforme o relato, o ataque ocorreu quando um homem sozinho, em uma motocicleta escura, desembarcou e efetuou os disparos. O jovem tentou fugir correndo, mas acabou caindo depois de ser atingido. Ele contou à PM que o verdadeiro alvo seria o amigo, conhecido pelo apelido de “Cocó”.

Com base nessa informação, os militares foram até a residência do amigo, onde conversaram com os pais. Eles relataram que o filho possui diversas dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive uma já quitada recentemente no aglomerado Ventosa, no valor de R$ 15 mil. Segundo a família, ele ainda teria uma dívida de R$ 12 mil com pessoas da região do Barreiro e estaria tentando obter um empréstimo para quitá-la.

Os pais informaram ainda que o filho não mora mais com eles e que não sabiam seu endereço atual, mas acreditam que ele esteja no Bairro Palmeiras.

A Polícia Civil esteve no local do crime, recolheu quatro cápsulas de munição calibre 9 mm e apreendeu um telefone celular pertencente à vítima. O caso segue sob investigação.

