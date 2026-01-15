Grande BH: tio é morto pelo sobrinho em Santa Luzia

Um homem de 55 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (15/1), no Bairro São Benedito, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o sobrinho da vítima, de 25 anos, que fugiu logo depois do crime.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que estava deitada no quarto junto com o companheiro quando, de forma repentina, o sobrinho, que mora nos fundos do mesmo lote, apareceu pela janela do quarto e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o tio.

A vítima foi atingida na cabeça. O Samu foi acionado e constatou a morte ainda no local. Depois dos disparos, o suspeito fugiu em um Fiat Uno azul. Imagens de câmeras de segurança flagraram o veículo seguindo em direção ao Anel Rodoviário, segundo a PM.

Ainda conforme relato da companheira da vítima, momentos antes do homicídio, a mãe do suspeito entrou no quarto sem autorização, gritando e reclamando sobre um carregador de celular que teria sido emprestado ao tio. Durante a discussão, houve troca de ameaças, e o jovem teria 'tomado' as dores da mãe.

Ela também informou que, antes do crime, familiares participavam de uma confraternização com consumo de bebidas alcoólicas e que já havia ocorrido outro desentendimento entre tio e sobrinho.

Familiares do suspeito, como a mãe e um irmão, disseram à polícia que não ouviram os disparos, alegando que estavam dormindo no momento do crime. Questionados sobre o relacionamento entre os envolvidos, afirmaram que a convivência era considerada normal.

A ocorrência foi encaminhada à 12ª Delegacia de Plantão de Homicídios da Polícia Civil, em Santa Luzia, que investiga o caso e realiza buscas para localizar e prender o suspeito.