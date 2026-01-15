Assine
overlay
Início Gerais
TIROS NA CABEÇA

Grande BH: tio é morto pelo sobrinho em Santa Luzia

Suspeito fugiu de carro após disparos; crime em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teria sido motivado por desentendimento familiar

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/01/2026 09:35

compartilhe

SIGA
x
Familiares do sobrinho disseram não terem ouvido os disparos por estarem dormindo
Familiares do sobrinho disseram não terem ouvido os disparos por estarem dormindo crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 55 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (15/1), no Bairro São Benedito, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o sobrinho da vítima, de 25 anos, que fugiu logo depois do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que estava deitada no quarto junto com o companheiro quando, de forma repentina, o sobrinho, que mora nos fundos do mesmo lote, apareceu pela janela do quarto e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o tio.

A vítima foi atingida na cabeça. O Samu foi acionado e constatou a morte ainda no local. Depois dos disparos, o suspeito fugiu em um Fiat Uno azul. Imagens de câmeras de segurança flagraram o veículo seguindo em direção ao Anel Rodoviário, segundo a PM.

Leia Mais

Ainda conforme relato da companheira da vítima, momentos antes do homicídio, a mãe do suspeito entrou no quarto sem autorização, gritando e reclamando sobre um carregador de celular que teria sido emprestado ao tio. Durante a discussão, houve troca de ameaças, e o jovem teria 'tomado' as dores da mãe. 

Ela também informou que, antes do crime, familiares participavam de uma confraternização com consumo de bebidas alcoólicas e que já havia ocorrido outro desentendimento entre tio e sobrinho.

Familiares do suspeito, como a mãe e um irmão, disseram à polícia que não ouviram os disparos, alegando que estavam dormindo no momento do crime. Questionados sobre o relacionamento entre os envolvidos, afirmaram que a convivência era considerada normal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi encaminhada à 12ª Delegacia de Plantão de Homicídios da Polícia Civil, em Santa Luzia, que investiga o caso e realiza buscas para localizar e prender o suspeito.

Tópicos relacionados:

grande-bh homicidio santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay