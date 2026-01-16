Cãozinho é resgatado no Ribeirão Arrudas, na Grande BH
Animal foi resgatado no Bairro Vila São Paulo, em Contagem (MG), na Grande BH. agora, ele fica à disposição do Centro de Controle de Zoonoses de BH
Um cãozinho preto foi resgatado no Ribeirão Arrudas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/1), pelo Grupo de Resgate Animal de BH (GRABH).
De acordo com a médica veterinária do GRABH, Natália Moreira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) recebeu a ocorrência nessa quinta-feira (15/1), mas não conseguiu resgatar o animal, acionando, então, o grupo, que não pôde atender.
Segundo Natália, o homem que cuida do cachorro acionou os bombeiros novamente na manhã de hoje, que chamou o GRABH outra vez. Uma equipe então se deslocou até o Bairro Vila São Paulo, e, por meio de equipamentos específicos, conseguiu retirar o animal de lá.
“Hoje a gente recebe uma denúncia por dia de animal que está caído numa Arrudas, de animal que precisa ser resgatado nesse ambiente mais perigoso. É recorrente, todo dia tem um chamado”, relata.
Cerca de dez pessoas estiveram envolvidas no resgate, incluindo veterinários, estudantes e o motorista da ambulância. Natália explica, ainda, que o grupo está intermediando a adoção do animal, mas enquanto ele não ganha um tutor, ele deve ficar no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Bairro São Bernardo, na Região Noroeste de BH.