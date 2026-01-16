Cãozinho é resgatado no Ribeirão Arrudas, na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Um cãozinho preto foi resgatado no Ribeirão Arrudas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/1), pelo Grupo de Resgate Animal de BH (GRABH).

De acordo com a médica veterinária do GRABH, Natália Moreira, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) recebeu a ocorrência nessa quinta-feira (15/1), mas não conseguiu resgatar o animal, acionando, então, o grupo, que não pôde atender.

Segundo Natália, o homem que cuida do cachorro acionou os bombeiros novamente na manhã de hoje, que chamou o GRABH outra vez. Uma equipe então se deslocou até o Bairro Vila São Paulo, e, por meio de equipamentos específicos, conseguiu retirar o animal de lá.

“Hoje a gente recebe uma denúncia por dia de animal que está caído numa Arrudas, de animal que precisa ser resgatado nesse ambiente mais perigoso. É recorrente, todo dia tem um chamado”, relata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cerca de dez pessoas estiveram envolvidas no resgate, incluindo veterinários, estudantes e o motorista da ambulância. Natália explica, ainda, que o grupo está intermediando a adoção do animal, mas enquanto ele não ganha um tutor, ele deve ficar no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Bairro São Bernardo, na Região Noroeste de BH.

