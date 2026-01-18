Perseguição termina com homem baleado, família feita refém e três foragidos

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Cinco homens fugiram de uma abordagem da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e provocaram uma perseguição com troca de tiros que terminou com um suspeito baleado, uma família feita refém e três foragidos, na manhã deste domingo (18/1), no bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte. A ação começou depois que policiais desconfiarem dos ocupantes de um carro e se estendeu por diferentes pontos da cidade, mobilizando equipes do tático móvel e apoio aéreo.

De acordo com o registro da ocorrência, a perseguição teve início no bairro Santa Efigênia, quando militares avistaram um Hyundai i30 prata em atitude suspeita e tentaram realizar uma abordagem. O motorista desobedeceu à ordem de parada, acelerou bruscamente e seguiu pela contramão, dando início à perseguição.

Durante a fuga, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

Já no bairro Paraíso, os cinco ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles correu em direção a uma área de mata, onde acabou sendo localizado e detido após confronto com os militares.

Outro suspeito invadiu uma casa na Rua Aureliano Magalhães, onde manteve uma família refém enquanto estava armado com um fuzil e uma pistola.

De acordo com a corporação, o homem que entrou na residência chegou a trocar tiros com os policiais e acabou baleado durante a intervenção. Ele foi atingido no pé e sofreu um disparo de raspão na cabeça. O suspeito recebeu atendimento e foi socorrido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital. Até a última atualização, não havia informações sobre seu estado de saúde.

Os outros três integrantes do grupo conseguiram fugir e são procurados pela polícia. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Também não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam na casa invadida no momento em que foram feitas reféns.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a região durante as buscas pelos suspeitos. Em outra gravação, feita por câmeras de segurança da rua, é possível ver policiais armados percorrendo a área e realizando varreduras nas proximidades onde o carro foi abandonado.

Os militares apreenderam o carro utilizado na fuga, que tinha registro de roubo, além de armamento e munições. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento.

O caso segue para investigação da Polícia Civil, que vai apurar a atuação do grupo e as circunstâncias da ação criminosa.