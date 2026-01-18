Assine
NOVA LIMA

Grande BH: homem rouba rolex e joias de idosa; prejuízo é de R$ 1,1 mi

Autor do furto também é suspeito de ter roubado outro relógio Rolex poucas horas antes no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/01/2026 09:56

Idosa foi vítima de roubo na Alameda Oscar Niemeyer, no Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte
Idosa foi vítima de roubo na Alameda Oscar Niemeyer, no Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte

Uma mulher, de 67 anos, teve seu relógio Rolex, avaliado em R$ 500 mil, e três anéis, avaliados em R$ 600 mil, roubados na última sexta-feira (16/1). Conforme boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela havia acabado de estacionar quando foi abordada por um homem armado. O crime ocorreu na Alameda Oscar Niemeyer, no Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A idosa relatou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que o autor do crime chegou em uma motocicleta e a abordou mostrando a arma na cintura. Ele fugiu do local com os pertences avaliados em R$ 1,1 mi. O roubo ocorreu por volta de 15h40. 

A corporação acessou imagens de câmeras de segurança no local onde o crime ocorreu e conseguiu identificar a possível placa da moto utilizada pelo autor. Com a informação, a PMMG constatou que o mesmo veículo havia sido utilizado horas antes em um roubo de um relógio Rolex no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte. 

Conforme boletim de ocorrência, por volta de 13h daquela sexta-feira, o suspeito, que pilotava uma moto com a mesma placa utilizada no roubo realizado em Nova Lima, abordou um idoso que acessava o portão de sua residência. A vítima, também de 67 anos, relatou à PMMG que o homem portava uma pistola e fugiu do local após o relógio lhe ser entregue. O preço estimado do pertence não foi informado.  

No registro policial do crime ocorrido em Nova Lima, a Polícia Militar informou que conseguiu localizar o proprietário da moto utilizada nos roubos, e que foi até a residência dele. No local, a corporação não encontrou os objetos roubados ou indícios dos crimes. A suspeita é que a moto tenha sido clonada. A PMMG segue tentando localizar o autor dos crimes. 

