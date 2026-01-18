Grande BH: homem rouba rolex e joias de idosa; prejuízo é de R$ 1,1 mi

Uma mulher, de 67 anos, teve seu relógio Rolex, avaliado em R$ 500 mil, e três anéis, avaliados em R$ 600 mil, roubados na última sexta-feira (16/1). Conforme boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela havia acabado de estacionar quando foi abordada por um homem armado. O crime ocorreu na Alameda Oscar Niemeyer, no Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A idosa relatou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que o autor do crime chegou em uma motocicleta e a abordou mostrando a arma na cintura. Ele fugiu do local com os pertences avaliados em R$ 1,1 mi. O roubo ocorreu por volta de 15h40.

A corporação acessou imagens de câmeras de segurança no local onde o crime ocorreu e conseguiu identificar a possível placa da moto utilizada pelo autor. Com a informação, a PMMG constatou que o mesmo veículo havia sido utilizado horas antes em um roubo de um relógio Rolex no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte.

Conforme boletim de ocorrência, por volta de 13h daquela sexta-feira, o suspeito, que pilotava uma moto com a mesma placa utilizada no roubo realizado em Nova Lima, abordou um idoso que acessava o portão de sua residência. A vítima, também de 67 anos, relatou à PMMG que o homem portava uma pistola e fugiu do local após o relógio lhe ser entregue. O preço estimado do pertence não foi informado.

No registro policial do crime ocorrido em Nova Lima, a Polícia Militar informou que conseguiu localizar o proprietário da moto utilizada nos roubos, e que foi até a residência dele. No local, a corporação não encontrou os objetos roubados ou indícios dos crimes. A suspeita é que a moto tenha sido clonada. A PMMG segue tentando localizar o autor dos crimes.