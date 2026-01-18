BH: hamburgueria pega fogo após esquecerem chapa ligada durante a madrugada
O estabelecimento está localizado na Rua Maria Francisca, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Uma hamburgueria localizada na Rua Maria Francisca, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte, pegou fogo na madrugada deste domingo (18/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência por volta de 8h10, o incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A corporação informou que as chamas atingiram principalmente onde o equipamento ficava, e que não houve vítimas. O fogo e o calor da fumaça atingiram principalmente o teto do espaço. Imagens mostram o teto e as paredes do local totalmente queimados pelo incêndio.
- BH: incêndio atinge quatro casas em bairro da capital mineira
- Incêndio atinge restaurante em centro histórico de MG
Segundo o CBMMG, sobre a laje do estabelecimento há uma garagem, que precisou ser ventilada por ter sido atingida pela fumaça do incêndio. “Pelo impacto aparente, a Defesa Civil foi acionada preventivamente para avaliar/ certificar que o pavimento está seguro”, informou o Corpo de Bombeiros.
A Defesa Civil municipal informou que, até o momento, não havia sido acionada. O Estado de Minas questionou a Polícia Civil de Minas Gerais se a ocorrência será investigada e aguarda retorno.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia