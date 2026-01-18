Assine
overlay
Início Gerais
FOGO, CALOR E FUMAÇA

BH: hamburgueria pega fogo após esquecerem chapa ligada durante a madrugada

O estabelecimento está localizado na Rua Maria Francisca, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/01/2026 12:20 - atualizado em 18/01/2026 12:25

compartilhe

SIGA
x
O incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1)
A corporação informou que as chamas atingiram principalmente onde a chapa ficava, e que não houve vítimas crédito: Reprodução CBMMG

Uma hamburgueria localizada na Rua Maria Francisca, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte, pegou fogo na madrugada deste domingo (18/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência por volta de 8h10, o incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A corporação informou que as chamas atingiram principalmente onde o equipamento ficava, e que não houve vítimas. O fogo e o calor da fumaça atingiram principalmente o teto do espaço. Imagens mostram o teto e as paredes do local totalmente queimados pelo incêndio. 

Segundo o CBMMG, sobre a laje do estabelecimento há uma garagem, que precisou ser ventilada por ter sido atingida pela fumaça do incêndio. “Pelo impacto aparente, a Defesa Civil foi acionada preventivamente para avaliar/ certificar que o pavimento está seguro”, informou o Corpo de Bombeiros.

O incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1)
O incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1) Reprodução CBMMG

A Defesa Civil municipal informou que, até o momento, não havia sido acionada. O Estado de Minas questionou a Polícia Civil de Minas Gerais se a ocorrência será investigada e aguarda retorno. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte hamburgueria incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay