BH: hamburgueria pega fogo após esquecerem chapa ligada durante a madrugada

Uma hamburgueria localizada na Rua Maria Francisca, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte, pegou fogo na madrugada deste domingo (18/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência por volta de 8h10, o incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1).

A corporação informou que as chamas atingiram principalmente onde o equipamento ficava, e que não houve vítimas. O fogo e o calor da fumaça atingiram principalmente o teto do espaço. Imagens mostram o teto e as paredes do local totalmente queimados pelo incêndio.

Segundo o CBMMG, sobre a laje do estabelecimento há uma garagem, que precisou ser ventilada por ter sido atingida pela fumaça do incêndio. “Pelo impacto aparente, a Defesa Civil foi acionada preventivamente para avaliar/ certificar que o pavimento está seguro”, informou o Corpo de Bombeiros.

O incêndio teria começado porque a chapa de preparação de alimentos foi esquecida ligada após o encerramento do expediente da noite de sábado (17/1) Reprodução CBMMG

A Defesa Civil municipal informou que, até o momento, não havia sido acionada. O Estado de Minas questionou a Polícia Civil de Minas Gerais se a ocorrência será investigada e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia