INCÊNDIO

BH: prédio comercial pega fogo perto de posto de combustível no Floresta

Incêndio atingiu loja anexa a posto de combustíveis durante a madrugada no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

08/01/2026 08:53 - atualizado em 08/01/2026 08:55

Incêndio em edifício comercial no Bairro Floresta, em BH
Incêndio em edifício comercial no Bairro Floresta, em BH crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio atingiu uma edificação comercial na madrugada desta quinta-feira (8/1), no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, militares do Primeiro Batalhão foram acionados por volta das 3h30 para atender a ocorrência na Rua Raul Mendes, número 15. O fogo estava concentrado em uma loja anexa a um posto de combustíveis e ao lado de uma distribuidora de bebidas.

As chamas estavam altas no momento da chegada das equipes, mas foram controladas depois do trabalho dos bombeiros. Duas guarnições atuaram no combate ao incêndio, utilizando cerca de 500 litros de água.

Segundo os militares, a possível causa do incêndio foi um curto-circuito. Não houve registro de vítimas, e as chamas não atingiram o posto de combustíveis nem outras edificações vizinhas.

Incêndio em edifício comercial no Bairro Floresta, em BH
Segundo os bombeiros, a possível causa do incêndio foi um curto-circuito Corpo de Bombeiros/Reprodução

Tópicos relacionados:

bh centro-sul corpo-de-bombeiros floresta incendio

