Carro bate em carreta, pega fogo e dois morrem carbonizados na BR-381

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou dois mortos na tarde deste domingo (18/1). Um homem e uma mulher, não identificados, tiveram os corpos carbonizados. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na BR-381, altura do Km 367, em João Monlevade, Região Central do estado.

O motorista da carreta relatou aos bombeiros que o carro, um Gol prata, rodou na pista e bateu de frente com ele. Com o impacto, o automóvel começou a pegar fogo, na pista sentido Belo Horizonte.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou as duas vítimas dentro do carro já completamente carbonizadas. O veículo também estava destruído pelo fogo.

Um médico participou do atendimento à ocorrência, mas, devido ao estado avançado de carbonização, o homem e a mulher não foram identificados no local.

A concessionária Nova 381, que administra a via, esteve no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou no isolamento da área e segurança da via. O Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo das chamas.