Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Carro bate em carreta, pega fogo e dois morrem carbonizados na BR-381

Conforme relatos do motorista da carreta, o veículo rodou na pista, bateu de frente com o seu veículo e começou a pegar fogo

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/01/2026 19:42

compartilhe

SIGA
x
Os corpos das vítimas foram encontradas dentro do veículo já carbonizados
Os corpos das vítimas foram encontradas dentro do veículo já carbonizados crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou dois mortos na tarde deste domingo (18/1). Um homem e uma mulher, não identificados, tiveram os corpos carbonizados. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na BR-381, altura do Km 367, em João Monlevade, Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O motorista da carreta relatou aos bombeiros que o carro, um Gol prata, rodou na pista e bateu de frente com ele. Com o impacto, o automóvel começou a pegar fogo, na pista sentido Belo Horizonte.

Leia Mais

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou as duas vítimas dentro do carro já completamente carbonizadas. O veículo também estava destruído pelo fogo.

Um médico participou do atendimento à ocorrência, mas, devido ao estado avançado de carbonização, o homem e a mulher não foram identificados no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concessionária Nova 381, que administra a via, esteve no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou no isolamento da área e segurança da via. O Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo das chamas. 

Tópicos relacionados:

acidente br-381 fogo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay