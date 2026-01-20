Volume de chuva em BH pode ser maior que o inicialmente previsto

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O volume de chuva previsto para as próximas horas em Belo Horizonte será ainda maior do que o previsto pela meteorologia. De acordo com a Defesa Civil municipal, a capital registraria até 50 milímetros (mm) de chuva até a manhã desta quarta (21/1), mas o órgão intensificou o alerta e estendeu a marca para até 90mm no mesmo período.

Conforme o alerta da Defesa Civil de BH, além de precipitações que podem chegar a 90mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O acumulado de precipitações esperado para todo o mês no município é de 330,9mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Conforme a previsão meteorológica, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento, e o acumulado de precipitação entre ontem e sexta-feira (23/1) pode atingir 300 milímetros (mm). Isto é, o volume pluviométrico representa quase o total estimado para todo o mês de janeiro. Até a manhã desta terça, as regionais Oeste e Centro-Sul já contam com mais de 70% da chuva estimada para o mês (confira abaixo).

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 5h30 em 20/1