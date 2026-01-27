Acidente entre carro e carreta mata motorista na BR-267, no Sul de Minas

Um acidente entre um carro e uma carreta matou uma pessoa na manhã desta terça-feira (27/1), na BR-267. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma caminhonete Ford Courier e uma carreta colidiram entre os municípios de Machado e Serrania, no Sul de Minas.

O motorista da caminhonete, de 30 anos, estava sozinho no veículo e morreu no local do acidente. Ele residia na cidade de Campestre, também na região Sul do estado. O motorista da carreta não se feriu.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Machado e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Alfenas.

A segurança do local foi garantida e o corpo da vítima, que estava preso no veículo, foi retirado.

