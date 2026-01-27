Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO

Acidente entre carro e carreta mata motorista na BR-267, no Sul de Minas

A vítima tinha 30 anos e estava sozinha no carro; motorista da carreta não se feriu

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
27/01/2026 11:59 - atualizado em 27/01/2026 12:27

compartilhe

SIGA
x
Acidente mata motorista no Sul de Minas
Acidente mata motorista no Sul de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Um acidente entre um carro e uma carreta matou uma pessoa na manhã desta terça-feira (27/1), na BR-267. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma caminhonete Ford Courier e uma carreta colidiram entre os municípios de Machado e Serrania, no Sul de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O motorista da caminhonete, de 30 anos, estava sozinho no veículo e morreu no local do acidente. Ele residia na cidade de Campestre, também na região Sul do estado. O motorista da carreta não se feriu.

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Machado e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Alfenas.

A segurança do local foi garantida e o corpo da vítima, que estava preso no veículo, foi retirado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

acidente batida carreta cbmmg corpo-de-bombeiros minas-gerais morte motorista samu sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay