SUL DO ESTADO

MG: acidente envolvendo van e carro de passeio deixa oito pessoas feridas

Colisão frontal entre uma Fiat Ducato e um Chevrolet Celta ocorreu na rodovia MG-179, em São João da Mata, no Sul de Minas

Estado de Minas
Estado de Minas
23/01/2026 23:20

Veículos colidiram de frente na rodovia MG-179
Veículos colidiram de frente na rodovia MG-179 crédito: CBMMG/Divulgação

Uma colisão frontal entre uma Fiat Ducato e um Chevrolet Celta deixou oito pessoas feridas nesta sexta-feira (23/1), na rodovia MG-179, em São João da Mata, no Sul de Minas. As vítimas são o motorista e todos os cinco passageiros da van, além dos dois ocupantes do carro de passeio. 

Entre as vítimas, uma jovem de 18 anos, que viajava como passageira no Celta, é a que sofreu mais ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ela teve duas paradas cardiorrespiratórias no local do acidente e foi levada em estado grave para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, também no Sul de Minas.

Já na Fiat Ducato, uma mulher que estava no banco do carona ficou presa às ferragens após a colisão. Para acessá-la, os militares precisaram remover uma das portas do veículo. Ela foi retirada da van com uma fratura na perna direita e encaminhada para o mesmo hospital.

As demais vítimas, incluindo os motoristas dos dois veículos, sofreram ferimentos de menor gravidade. Todas foram encaminhadas a hospitais da região. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do município de São João da Mata também compareceram ao local do acidente.

Durante o trabalho de resgate, a rodovia precisou ser totalmente interditada. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão entre os dois veículos: as causas ainda serão investigadas.

Tópicos relacionados:

acidente suldeminas

