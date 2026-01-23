Assine
overlay
Início Gerais
ATROPELAMENTO

BH: ônibus desgovernado atropela idosa e derruba muro de casas

A vítima sofreu fratura na pelve e na perna esquerda, além de trauma na face; acidente foi no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/01/2026 09:25 - atualizado em 23/01/2026 09:30

compartilhe

SIGA
x
A idosa estava consciente, mas desmaiou logo depois da chegada dos bombeiros
A idosa estava consciente, mas desmaiou logo depois da chegada dos bombeiros crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um ônibus perdeu o controle, atropelou uma idosa e derrubou o muro de duas residências na manhã desta sexta-feira (23/1), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente aconteceu por volta das 7h20, na Rua Leopoldo Gomes. O ônibus é de uma linha da capital mineira, ainda não identificado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista realizava uma manutenção no veículo quando o coletivo desceu o morro desgovernado, atingiu o muro de duas casas e atropelou a vítima, que aguardava no ponto de ônibus.

Leia Mais

Outras pessoas estavam no local no momento do acidente, mas apenas a idosa ficou ferida.

A vítima sofreu fratura na pelve e na perna esquerda, além de trauma na face. Ela estava consciente quando os bombeiros chegaram, mas perdeu a consciência minutos depois.

A Unidade de Suporte Avançado do Samu prestou atendimento e encaminhou a mulher ao Hospital João XXIII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi procurada pela Reportagem, que aguarda resposta sobre as condições do veículo e se ele tinha autorização para rodar. 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay