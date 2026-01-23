BH: ônibus desgovernado atropela idosa e derruba muro de casas

Um ônibus perdeu o controle, atropelou uma idosa e derrubou o muro de duas residências na manhã desta sexta-feira (23/1), no Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu por volta das 7h20, na Rua Leopoldo Gomes. O ônibus é de uma linha da capital mineira, ainda não identificado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista realizava uma manutenção no veículo quando o coletivo desceu o morro desgovernado, atingiu o muro de duas casas e atropelou a vítima, que aguardava no ponto de ônibus.

Outras pessoas estavam no local no momento do acidente, mas apenas a idosa ficou ferida.

A vítima sofreu fratura na pelve e na perna esquerda, além de trauma na face. Ela estava consciente quando os bombeiros chegaram, mas perdeu a consciência minutos depois.

A Unidade de Suporte Avançado do Samu prestou atendimento e encaminhou a mulher ao Hospital João XXIII.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi procurada pela Reportagem, que aguarda resposta sobre as condições do veículo e se ele tinha autorização para rodar.