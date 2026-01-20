Assine
GOLPE

Idosa sofre golpe e perde R$ 696 mil

O golpe foi aplicado através de um telefonema e a alegação era de que a idosa tinha dinheiro a receber

Ivan Drummond
Ivan Drummond
20/01/2026 10:37

Idosos são as maiores vítimas de golpista que atuam através do celular
Idosos são as maiores vítimas de golpista que atuam através do celular crédito: Redes sociais

A 3ª Delegacia de Polícia Civil, no Barreiro, região oeste de Belo Horizonte (MG), investiga um golpe contra uma idosa, de 84 anos, que causou um prejuízo de R$ 696 mil, em dezembro passado.

A vítima é uma viúva, sem filhos. O dinheiro é proveniente de uma poupança deixada pelo marido e também da venda de uma residência, deixada por ele para ela.

Segundo a vítima, ela recebeu, no início de dezembro, um telefonema. Do outro lado da linha, a voz de um homem, que dizia ser funcionário de uma empresa telefônica.

O golpista solicitou à idosa o número de CFP, dizendo que era para confirmar que ela era a pessoa com quem a empresa queria falar. Depois de passar a informação, ele disse que ela receberia R$ 759 da empresa e que o valor seria depositado na conta dela na Caixa Econômica Federal.

No dia seguinte, um outro homem ligou, dizendo que iria orientar a idosa a fazer pagamentos via Transferência Eletrônica Disponível (TED), com a promessa de que receberia o dinheiro após fazer as transferências.

“Iam me devolver o dinheiro de outra forma, porque esse dinheiro ia para o nome de funcionários de outra agência da Caixa, que era para eu não ser lesada. Eles iam ficar com o meu dinheiro para passar tudo na minha conta. Foi assim que fui lesada. Era a poupança que meu marido fez para garantir minha velhice e o dinheiro da casa que vendi recentemente. Agora, vou ter que entregar a casa em abril. Estou pagando um aluguel de R$ 1,8 mil e eu não sei o que vou fazer da minha vida”, conta a idosa, que tem a esperança de que os criminosos sejam identificados e ela possa recuperar o dinheiro.

“Que a minha denúncia também seja um alerta”, afirma.

