Vídeo: homem atropela cachorro, foge e é preso

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (21/1) após atropelar uma cadela e fugir sem prestar socorro, no Centro de Patos de Minas. Câmeras de segurança registraram o atropelamento.



O crime aconteceu na rua Ana de Oliveira, de onde o homem tirou o carro de uma vaga de estacionamento e atropelou o animal, que estava deitado na via. O suspeito nem tentou desviar.



Um motofretista seguiu o veículo, fotografou a placa e abordou o condutor, que teria afirmado ter atropelado a cadela de propósito. Em seguida, ele fugiu.



A cadela foi socorrida por veterinárias de uma clínica próxima e teve fraturas nas pernas.

Com base nas imagens e nos relatos, os policiais localizaram o suspeito em casa. Ele admitiu o atropelamento, mas alegou que não percebeu o animal e que deixou o local por se tratar de um cachorro de rua.



O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, onde foi autuado por maus-tratos er omissão de socorro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ele pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado. O animal segue em tratamento veterinário, e o caso será acompanhado pelo Ministério Público de Minas Gerais.