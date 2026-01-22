Assine
MAUS-TRATOS

Vídeo: homem atropela cachorro, foge e é preso

O crime quando suspeito tirou o carro de uma vaga de estacionamento e atropelou o animal, que estava deitado na via

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
22/01/2026 19:40

Vídeo: homem atropela cachorro em Patos de Minas, foge e é preso
Vídeo: homem atropela cachorro em Patos de Minas, foge e é preso crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (21/1) após atropelar uma cadela e fugir sem prestar socorro, no Centro de Patos de Minas. Câmeras de segurança registraram o atropelamento.

O crime aconteceu na rua Ana de Oliveira, de onde o homem tirou o carro de uma vaga de estacionamento e atropelou o animal, que estava deitado na via. O suspeito nem tentou desviar.

Um motofretista seguiu o veículo, fotografou a placa e abordou o condutor, que teria afirmado ter atropelado a cadela de propósito. Em seguida, ele fugiu.


A cadela foi socorrida por veterinárias de uma clínica próxima e teve fraturas nas pernas.

Com base nas imagens e nos relatos, os policiais localizaram o suspeito em casa. Ele admitiu o atropelamento, mas alegou que não percebeu o animal e que deixou o local por se tratar de um cachorro de rua.


O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, onde foi autuado por maus-tratos er omissão de socorro.

Ele pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado. O animal segue em tratamento veterinário, e o caso será acompanhado pelo Ministério Público de Minas Gerais.

