TRIÂNGULO MINEIRO

Homem é executado com mais de 12 tiros em rua de Araguari

Vídeo mostra que, ao perceber que seria o alvo do atiradores, o homem ainda tentou correr, mas caiu após ser baleado

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
22/01/2026 18:07

Vídeo: homem é executado com mais de 12 tiros em Araguari
Vídeo: homem é executado com mais de 12 tiros em Araguari crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um homem de 29 anos foi executado a tiros na tarde dessa quarta-feira (21/1), em Araguari, no Triângulo Mineiro. O crime foi flagrado por câmera de segurança. Ninguém foi preso.

O assassinato aconteceu na rua São João, bairro Santa Terezinha, onde a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.


As imagens mostram que, ao perceber que seria o alvo do atiradores, o homem ainda tentou correr, mas caiu após ser baleado. No chão, ele recebeu outros disparos nas costas.

A PM estima que mais de 12 tiros atingiram a vítima. Estilhaços ainda feriram um homem que estava no local.


O baleado ainda foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Universitário Sagrada Família, mas morreu no local.


A área foi isolada para a perícia, que recolheu 14 cápsulas deflagradas e um projétil intacto, todos de calibre 9mm.


A partir de imagens de câmeras particulares, os militares identificaram o possível trajeto de fuga e chegaram a um imóvel suspeito no bairro Independência. No local, equipes do Tático Móvel encontraram uma motocicleta preta apontada como a usada no crime, com placa adulterada pertencente a outro veículo.


Os policiais ainda apreenderam capacetes, calçados e roupas compatíveis com as usadas pelos suspeitos, além de uma segunda motocicleta preta com indícios de origem ilícita. Também foram encontrados carregadores e munições, incluindo um carregador com 10 cartuchos de 9mm e 10 munições calibre .32.

Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga o caso.

