Detento que não retornou após saidinha de Natal é recapturado em Vespasiano

Um detento de 37 anos, identificado como Ricardo Martins Magalhães, foi recapturado em Vespasiano (MG) nessa quarta-feira (21/1). Magalhães se tornou foragido da Justiça por não retornar ao presídio onde cumpria pena na Região Metropolitana de Belo Horizonte depois do benefício da saidinha temporária de Natal.

A recaptura foi possível após trabalho de investigação da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (AGCI/Sejusp-MG) e ação do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) do 36º Batalhão da Polícia Militar. No mesmo dia, um outro foragido da Justiça, desta vez com mandado de prisão em aberto no estado do Rio de Janeiro, também foi apreendido na cidade. Apesar das coincidências, as duas fugas não têm relação.

Ricardo estava foragido desde o dia 26 de dezembro de 2025, data em que deveria retornar ao Complexo Público Privado de Ribeirão das Neves, onde cumpria pena de 14 anos e 8 meses por furto e roubo majorado. A triangulação das investigações das corporações levaram ao encontro do foragido em uma casa em que ele estava habituado, mas não divulgado se era casa própria ou de parentes.

Em entrevista com o Estado de Minas, o Subsecretário de Integração da Sejusp-MG, Christian Vianna, contou que ele já havia cumprido 8 anos de pena, mas a fuga do presídio pode aumentar os anos em que ficará sob custódia. “Essa fuga será anotada no histórico dele e analisada. Comprovada a fuga, ele passa a responder por mais uma infração”, explicou.

“Os beneficiários de saída temporária têm 35 dias para saidinhas por ano, dividido em cinco períodos de 7 dias. Se ele não voltar na data estipulada, é considerado foragido”, explicou Vianna. Caso seja identificado que alguma pessoa estava voluntariamente auxiliando no esconderijo, sabendo que o investigado estava foragida da Justiça, ela também poderá ser penalizada. Neste caso, as circunstâncias ainda estão em investigação.

Conforme explicou o subsecretário, Ricardo tem um extenso histórico criminal por crimes como homicídio, tráfico de drogas e furto. “São três páginas de histórico, muita coisa”, comentou.

Segundo ele, o não retorno de detentos não é algo incomum no estado. Nos feriados de final de ano, 2.800 foram beneficiados para a saidinha de Natal, ao passo que 2.600 saíram para o Ano Novo. Dentre eles, 55 não regressaram no primeiro feriado, e 59 não voltaram na virada de ano. “As fugas são recentes e muitas estão em investigação. Mas deste número, uma parcela pequena já foi recuperada. Muitos fogem até para outros estados”, afirmou o subsecretário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a recaptura, Ricardo foi encaminhado para o Presídio de Vespasiano, onde deu entrada ainda na quarta-feira e permanece sob custódia.