Foragidos da Justiça que estavam nos EUA são presos em Confins

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, deportados dos EUA e que eram procurados pela Interpol, foram presos ao desembarcarem, na noite de quarta-feira (14/1), em voo fretado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana.

A dupla estava na lista de alerta vermelho da Interpol em função de mandados expedidos pela Justiça brasileira.

Um dos procurados é mineiro e tem uma condenação por porte ilegal de arma de fogo em 2020. A condenação é da Vara Criminal de Governador Valadares, no Vale do Aço.

O segundo preso é natural de Rondônia e foi condenado a 68 anos e nove meses de prisão, pelos crimes de estupros contra vulneráveis. Todos foram cometidos entre 2014 e 2016, época em que as vítimas, filhos da sua companheira, tinham de 4 a 12 anos de idade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois foram levados para exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, levados para o Ceresp Gameleira, onde estão à disposição da Justiça.