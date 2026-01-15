Foragidos da Justiça que estavam nos EUA são presos em Confins
Os dois presos estavam num voo fretado que trouxe deportados dos Estados Unidos. Um deles é mineiro e foi condenado por porte ilegal de armas em 2020
Dois homens, deportados dos EUA e que eram procurados pela Interpol, foram presos ao desembarcarem, na noite de quarta-feira (14/1), em voo fretado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana.
A dupla estava na lista de alerta vermelho da Interpol em função de mandados expedidos pela Justiça brasileira.
Um dos procurados é mineiro e tem uma condenação por porte ilegal de arma de fogo em 2020. A condenação é da Vara Criminal de Governador Valadares, no Vale do Aço.
O segundo preso é natural de Rondônia e foi condenado a 68 anos e nove meses de prisão, pelos crimes de estupros contra vulneráveis. Todos foram cometidos entre 2014 e 2016, época em que as vítimas, filhos da sua companheira, tinham de 4 a 12 anos de idade.
Os dois foram levados para exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, levados para o Ceresp Gameleira, onde estão à disposição da Justiça.