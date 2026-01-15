Assine
overlay
Início Gerais
DEPORTADOS

Foragidos da Justiça que estavam nos EUA são presos em Confins

Os dois presos estavam num voo fretado que trouxe deportados dos Estados Unidos. Um deles é mineiro e foi condenado por porte ilegal de armas em 2020

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
15/01/2026 13:13

compartilhe

SIGA
x
Quando os criminosos desembarcaram, eram aguardados por policiais federais
Quando os criminosos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte eram aguardados por policiais federais crédito: PF

Dois homens, deportados dos EUA e que eram procurados pela Interpol, foram presos ao desembarcarem, na noite de quarta-feira (14/1), em voo fretado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A dupla estava na lista de alerta vermelho da Interpol em função de mandados expedidos pela Justiça brasileira.

Um dos procurados é mineiro e tem uma condenação por porte ilegal de arma de fogo em 2020. A condenação é da Vara Criminal de Governador Valadares, no Vale do Aço.

O segundo preso é natural de Rondônia e foi condenado a 68 anos e nove meses de prisão, pelos crimes de estupros contra vulneráveis. Todos foram cometidos entre 2014 e 2016, época em que as vítimas, filhos da sua companheira, tinham de 4 a 12 anos de idade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois foram levados para exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, levados para o Ceresp Gameleira, onde estão à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

brasil deportados eua presos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay