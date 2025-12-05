PF desarticula rede que enviou ilegalmente 220 migrantes aos EUA

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (5/12) a Operação Alpha, para desarticular um grupo criminoso suspeito de promover a migração ilegal de, pelo menos, 220 brasileiros para os Estados Unidos, mediante pagamento. As ações ocorreram em Itanhomi (MG) e Governador Valadares (MG), ambas no Vale do Rio Doce, e em São Paulo (SP).

A Justiça Federal em Governador Valadares expediu um mandado de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão e ordenou o bloqueio de até R$ 23,7 milhões em bens e valores ligados aos investigados.

Como funcionava o esquema

As investigações começaram depois de denúncia informando que um morador de Itanhomi coordenava o envio clandestino de migrantes utilizando rotas pela América Central até a fronteira mexicana. O suspeito também ameaçava familiares das vítimas no Brasil quando havia atraso no pagamento pelos serviços.

A PF identificou diversos boletins de ocorrência relatando ameaças feitas pelo investigado. Ele também usava contas bancárias da ex-companheira, que vive atualmente nos EUA, para movimentar o dinheiro pago pelos migrantes. Ela relatou que aceitava por medo, devido às ameaças constantes.

Nos Estados Unidos, facilitadores recebiam os migrantes, cobravam valores adicionais e repassavam parte do dinheiro a 'coiotes' (gíria para denominar pessoas ou grupos que cobram para ajudar imigrantes a cruzar fronteiras de forma ilegal). Outros membros do grupo providenciavam passagens aéreas, mesmo sabendo que se tratava de viagens clandestinas.

Os envolvidos podem responder por promoção de migração ilegal, ameaça e outros crimes que surgirem no decorrer das investigações.

Outras operações recentes contra contrabando de migrantes



Operação Monterrey (3/12)

Deflagrada na quarta-feira, teve como alvo um contrabandista de Ipatinga (MG).

63 vítimas identificadas

7 mandados de busca e apreensão em Ipatinga e Santana do Paraíso

Bloqueio de R$ 8,1 milhões

Crimes investigados: migração ilegal, porte de arma, usura, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público

Operação Asylum (27/11)

Ação realizada em Ipatinga, Tarumirim (MG) e Novo Repartimento (PA), mirando uma rede que produzia documentos falsos.