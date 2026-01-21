Foragido da Justiça é preso com arma e grande quantidade de drogas em Minas

Um foragido da Justiça, de 31 anos, considerado alvo prioritário do Estado, foi preso em flagrante com uma grande quantidade de drogas, arma de fogo e dinheiro em Formiga (MG), na Região Centro-Oeste do estado, na tarde dessa terça-feira (20/1). Segundo a Polícia Militar, a prisão e apreensões desarticularam um ponto de distribuição de entorpecentes na região.

A polícia recebeu informações sobre o paradeiro do homem e deflagrou uma intervenção policial, em operação conjunta com o Ministério Público, em uma casa do bairro Mangabeiras. Conforme os registros, o foragido percebeu a chegada dos policiais e tentou fugir pelos fundos, saltando muros e telhados de casas vizinhas.

Os militares buscaram por ele em lotes vizinhos e o encontraram escondido na laje de uma construção. O suspeito foi contido e, com ele, foi achado um revólver em um coldre de couro.

Segundo informações do 63º Batalhão, o proprietário da casa onde o homem estava foi abordado e, em buscas pela casa, os militares encontraram porções de cocaína, haxixe, maconha, crack, celulares e mais de R$ 1 mil. No lote, também foi encontrada uma moto que, de acordo com a polícia, era usada na distribuição de drogas.

O homem de 31 anos foi preso por ser foragido da Justiça, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele, que tem histórico policial por tráfico de drogas, resistência e fuga, é um dos alvos da Operação Venator, deflagrada na 7ª Região, voltada para a captura de foragidos, em combate ao crime organizado.

Já o dono da casa, também de 31 anos, também foi preso por tráfico de drogas. Os dois foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Formiga. Toda a droga foi apreendida e a moto também foi levada a um pátio credenciado do Detran.

