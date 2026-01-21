Foragido da Justiça é preso com arma e grande quantidade de drogas em Minas
Dono da casa onde homem estava escondido também foi preso por tráfico de drogas. O caso aconteceu em Formiga, no Centro-Oeste mineiro
Um foragido da Justiça, de 31 anos, considerado alvo prioritário do Estado, foi preso em flagrante com uma grande quantidade de drogas, arma de fogo e dinheiro em Formiga (MG), na Região Centro-Oeste do estado, na tarde dessa terça-feira (20/1). Segundo a Polícia Militar, a prisão e apreensões desarticularam um ponto de distribuição de entorpecentes na região.
A polícia recebeu informações sobre o paradeiro do homem e deflagrou uma intervenção policial, em operação conjunta com o Ministério Público, em uma casa do bairro Mangabeiras. Conforme os registros, o foragido percebeu a chegada dos policiais e tentou fugir pelos fundos, saltando muros e telhados de casas vizinhas.
Os militares buscaram por ele em lotes vizinhos e o encontraram escondido na laje de uma construção. O suspeito foi contido e, com ele, foi achado um revólver em um coldre de couro.
Segundo informações do 63º Batalhão, o proprietário da casa onde o homem estava foi abordado e, em buscas pela casa, os militares encontraram porções de cocaína, haxixe, maconha, crack, celulares e mais de R$ 1 mil. No lote, também foi encontrada uma moto que, de acordo com a polícia, era usada na distribuição de drogas.
O homem de 31 anos foi preso por ser foragido da Justiça, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele, que tem histórico policial por tráfico de drogas, resistência e fuga, é um dos alvos da Operação Venator, deflagrada na 7ª Região, voltada para a captura de foragidos, em combate ao crime organizado.
Já o dono da casa, também de 31 anos, também foi preso por tráfico de drogas. Os dois foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Formiga. Toda a droga foi apreendida e a moto também foi levada a um pátio credenciado do Detran.
Afinal, o que foi apreendido?
- 74 pinos, 35 papelotes, oito frascos e uma barra de cocaína
- 17 tabletes de haxixe
- Sete barras, um pacote e 15 buchas de maconha
- Uma barra de crack
- R$ 1.096 em dinheiro vivo
- Três celulares
- Uma moto