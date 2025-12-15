Homem muda de direção ao ver PM e policiais descobrem que ele é foragido
O homem tinha um mandado de prisão em aberto por estupro; ele foi surpreendido quando olhava as luzes de Natal numa praça
Ao se desviar de policiais que faziam patrulhamento no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um foragido da Justiça foi detido e levado de volta para a prisão. Ele era procurado para o cumprimento de uma pena por estupro. O homem de 47 anos tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime e a abordagem ocorreu na Praça Tubal Vilela, enquanto o procurado via as luzes de Natal, que enfeitam a cidade, no fim de semana.
Os policiais acharam estranha a atitude do homem, que se desviou como se asssustasse com a presença militar. Ao pegarem a documentação do suspeito, conseguiram descobrir que ele estava foragido. Inclusive, o homem usava tornozeleira eletrônica desligada. Ele era procurado desde setembro, depois que, em agosto, a Justiça determinou a regressão do regime por conta de violações de suas condicionais para se manter em regime semiaberto.
Ele foi encaminhado ao presídio de Uberlândia.
