Homem muda de direção ao ver PM e policiais descobrem que ele é foragido

Ao se desviar de policiais que faziam patrulhamento no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um foragido da Justiça foi detido e levado de volta para a prisão. Ele era procurado para o cumprimento de uma pena por estupro. O homem de 47 anos tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime e a abordagem ocorreu na Praça Tubal Vilela, enquanto o procurado via as luzes de Natal, que enfeitam a cidade, no fim de semana.

Os policiais acharam estranha a atitude do homem, que se desviou como se asssustasse com a presença militar. Ao pegarem a documentação do suspeito, conseguiram descobrir que ele estava foragido. Inclusive, o homem usava tornozeleira eletrônica desligada. Ele era procurado desde setembro, depois que, em agosto, a Justiça determinou a regressão do regime por conta de violações de suas condicionais para se manter em regime semiaberto.

Ele foi encaminhado ao presídio de Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

