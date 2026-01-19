Assine
FEMINICÍDIO

Foragido da Justiça por matar e ocultar corpo da ex é preso em Minas

Carlos Daniel Moreira Campos estava em regime domiciliar quando teria cometido o crime. Ao ser preso, homem confessou o crime e indicou onde corpo estava

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
19/01/2026 17:00

Carlos Daniel Moreira Campos, foragido suspeito de feminicídio cometido em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais
Vítima pode ter sido enterrada em uma área de mata, próximo aos bairros Ponte Nova e Ipiranga, em Curvelo, ou na região do autódromo da cidade crédito: PCMG / Divulgação

A polícia prendeu Carlos Daniel Moreira Campos na tarde desta segunda-feira (19/1). O homem estava foragido desde a última sexta-feira (16/1) por ser o principal suspeito de matar a ex-namorada em Curvelo (MG), na Região Central.

Ao ser abordado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem confessou o crime e informou o local que o corpo da vítima, que estava desaparecida desde terça-feira (13/1), foi ocultado.

Segundo a corporação, o corpo foi encontrado na zona rural da cidade, onde o crime aconteceu, e foi encaminhado para o Posto Médico-Legal (PML) da região para realização de exames de necropsia. Mais informações sobre a prisão e onde a vítima estava serão repassadas à imprensa nesta quarta-feira (20/1).

A mulher, de 24 anos, foi vista pela última vez na terça-feira (13/1). Além disso, as investigações mostraram, até o momento, que o responsável pelo desaparecimento e pela morte da vítima seria o ex-companheiro dela.

Após o crime, o homem, que usava tornozeleira eletrônica, teria rompido o equipamento de monitoramento que usava e fugiu do local. “Ressalta-se que já foi decretado mandado de prisão em desfavor do investigado, especificamente em razão do crime de feminicídio, estando ele formalmente procurado pela PCMG”.

