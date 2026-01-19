Foragido da Justiça por matar e ocultar corpo da ex é preso em Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A polícia prendeu Carlos Daniel Moreira Campos na tarde desta segunda-feira (19/1). O homem estava foragido desde a última sexta-feira (16/1) por ser o principal suspeito de matar a ex-namorada em Curvelo (MG), na Região Central.

Ao ser abordado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem confessou o crime e informou o local que o corpo da vítima, que estava desaparecida desde terça-feira (13/1), foi ocultado.

Segundo a corporação, o corpo foi encontrado na zona rural da cidade, onde o crime aconteceu, e foi encaminhado para o Posto Médico-Legal (PML) da região para realização de exames de necropsia. Mais informações sobre a prisão e onde a vítima estava serão repassadas à imprensa nesta quarta-feira (20/1).

A mulher, de 24 anos, foi vista pela última vez na terça-feira (13/1). Além disso, as investigações mostraram, até o momento, que o responsável pelo desaparecimento e pela morte da vítima seria o ex-companheiro dela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o crime, o homem, que usava tornozeleira eletrônica, teria rompido o equipamento de monitoramento que usava e fugiu do local. “Ressalta-se que já foi decretado mandado de prisão em desfavor do investigado, especificamente em razão do crime de feminicídio, estando ele formalmente procurado pela PCMG”.

