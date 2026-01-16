Homem é procurado por suspeita de matar a ex-namorada no interior de MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil de Minas Gerais por ser o principal suspeito de matar a ex-namorada em Curvelo, Região Central do estado. Carlos Daniel Moreira Campos estava em regime domiciliar e era monitorado por tornozeleira eletrônica quando cometeu o crime.

De acordo com a corporação, a vítima de 24 anos é considerada desaparecida. Ela foi vista pela última vez na terça-feira (13/1). Além disso, as investigações mostraram até o momento em que o responsável pelo desaparecimento e pela morte da vítima seria o ex-companheiro dela.

Após o crime, o homem teria rompido o equipamento de monitoramento que usava e fugiu do local. “Ressalta-se que já foi decretado mandado de prisão em desfavor do investigado, especificamente em razão do crime de feminicídio, estando ele formalmente procurado pela PCMG”.

Apesar de haver indícios de que a vítima foi morta, seu corpo ainda não foi encontrado. Ainda conforme a PCMG, há informações de que ela teria sido enterrada em uma área de mata, próximo aos bairros Ponte Nova e Ipiranga, em Curvelo, ou na região do autódromo da cidade.

A corporação pede a colaboração da comunidade, especialmente de moradores, trabalhadores rurais, trilheiros e frequentadores das regiões, para que informem qualquer indício relevante, como odores fortes, vestígios incomuns, objetos abandonados ou movimentação suspeita, que possam auxiliar nas buscas e na localização do corpo da vítima. As informações podem ser repassadas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, ou diretamente à unidade da Polícia Civil responsável pela investigação.



“A Polícia Civil de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a elucidação dos fatos, a responsabilização do autor e o enfrentamento rigoroso à violência contra a mulher, contando com o apoio da sociedade para o êxito das investigações”, disse a corporação.

