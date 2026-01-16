Assine
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é procurado por suspeita de matar a ex-namorada no interior de MG

Carlos Daniel Moreira Campos estava em regime domiciliar quando teria cometido o crime. O corpo da vítima ainda não foi encontrado

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
16/01/2026 18:44

Carlos Daniel Moreira Campos, foragido suspeito de feminicídio cometido em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais
Vítima pode ter sido enterrada em uma área de mata, próximo aos bairros Ponte Nova e Ipiranga, em Curvelo, ou na região do autódromo da cidade crédito: PCMG / Divulgação

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil de Minas Gerais por ser o principal suspeito de matar a ex-namorada em Curvelo, Região Central do estado. Carlos Daniel Moreira Campos estava em regime domiciliar e era monitorado por tornozeleira eletrônica quando cometeu o crime.

De acordo com a corporação, a vítima de 24 anos é considerada desaparecida. Ela foi vista pela última vez na terça-feira (13/1). Além disso, as investigações mostraram até o momento em que o responsável pelo desaparecimento e pela morte da vítima seria o ex-companheiro dela.

Após o crime, o homem teria rompido o equipamento de monitoramento que usava e fugiu do local. “Ressalta-se que já foi decretado mandado de prisão em desfavor do investigado, especificamente em razão do crime de feminicídio, estando ele formalmente procurado pela PCMG”.

Apesar de haver indícios de que a vítima foi morta, seu corpo ainda não foi encontrado. Ainda conforme a PCMG, há informações de que ela teria sido enterrada em uma área de mata, próximo aos bairros Ponte Nova e Ipiranga, em Curvelo, ou na região do autódromo da cidade.

A corporação pede a colaboração da comunidade, especialmente de moradores, trabalhadores rurais, trilheiros e frequentadores das regiões, para que informem qualquer indício relevante, como odores fortes, vestígios incomuns, objetos abandonados ou movimentação suspeita, que possam auxiliar nas buscas e na localização do corpo da vítima. As informações podem ser repassadas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, ou diretamente à unidade da Polícia Civil responsável pela investigação.

“A Polícia Civil de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a elucidação dos fatos, a responsabilização do autor e o enfrentamento rigoroso à violência contra a mulher, contando com o apoio da sociedade para o êxito das investigações”, disse a corporação.

Tópicos relacionados:

feminicidio minas-gerais policia violencia-contra-a-mulher

