Caminhoneiro morre esmagado ao descarregar piscina na BR-381

Um caminhoneiro de 47 anos morreu ao ser esmagado por uma piscina que fazia parte da carga do veículo que ele conduzia na manhã desta quinta-feira (22/1) na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 8h51 no quilômetro 487,1, na altura do Bairro Jardim Teresópolis, no sentido São Paulo (pista sul), pela via marginal. Segundo informações da concessionária Autopista Fernão Dias, a equipe foi acionada para atendimento clínico, mas ao chegar ao local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado o óbito da vítima.

De acordo com informações preliminares, o motorista havia descido do caminhão para descarregar a piscina quando parte da carga se desprendeu e caiu sobre ele, provocando a morte imediata. A estrutura atingiu o caminhoneiro de forma direta, impossibilitando qualquer tentativa de socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência. Não houve interdição de faixas e o acidente não provocou congestionamento na rodovia. As equipes da concessionária realizaram o atendimento e o suporte necessário na área.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice