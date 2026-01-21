BR-381: colisão frontal entre carreta e carro deixa um morto e três feridos

Uma colisão frontal entre uma carreta e um carro de passeio terminou com uma pessoa morta e outras três feridas na manhã desta quarta-feira (21/1), na BR-381, na altura do km 311, no Bairro Vila São Sebastião, em Nova Era (MG), Região Central do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro ocupantes do veículo de passeio ficaram presos nas ferragens. As equipes de resgate foram acionadas e, durante o atendimento, foi confirmada a morte de uma das vítimas. As outras três pessoas foram socorridas com vida.

Segundo os militares, o acidente foi em uma curva de um trecho de descida para o carro, que teria invadido o sentido contrário e se chocado de frente com uma carreta tipo baú. O caminhoneiro não se feriu.

No vídeo é possível ver que chovia no momento da batida. Não há informação se o acidente ocorreu por causa de uma tentativa de ultrapassagem ou perda de controle da direção em razão da pista molhada no trecho de declive.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos e apurar as circunstâncias do acidente. As vítimas feridas foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes, nem sobre interdições ou congestionamento no trecho do acidente, entre Antônio Dias e Nova Era.