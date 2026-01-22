Piso de casa cede e idosa despenca de 2 metros em Minas
Vítima de 70 anos caiu com o rompimento do chão da cozinha da casa onde mora em Carangola, na Zona da Mata. Imóvel foi interditado pela Defesa Civil
Uma idosa de 70 anos ficou ferida após o piso da cozinha de sua residência rachar, provocando uma queda de aproximadamente 2,5 metros, na tarde de terça-feira (21/1), no município de Carangola (MG), na Zona da Mata.
A ocorrência foi atendida pelo 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Muriaé. Segundo a corporação, a vítima estava sozinha no imóvel no momento do acidente e foi localizada pouco depois por um vizinho, que estranhou a falta de resposta ao chegar à casa para o almoço.
Devido às condições do local, considerado um ambiente confinado, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura para realizar a retirada segura da vítima, preservando sua integridade física. A idosa apresentava ferimentos em ambas as pernas.
Após o resgate, ela foi encaminhada à Casa de Caridade de Carangola por uma equipe de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu atendimento médico especializado.
A Defesa Civil de Carangola esteve no local, realizou uma avaliação técnica da estrutura e determinou a interdição da residência, em razão do risco estrutural identificado.
Quais são os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice