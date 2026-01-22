Piso de casa cede e idosa despenca de 2 metros em Minas

Uma idosa de 70 anos ficou ferida após o piso da cozinha de sua residência rachar, provocando uma queda de aproximadamente 2,5 metros, na tarde de terça-feira (21/1), no município de Carangola (MG), na Zona da Mata.

A ocorrência foi atendida pelo 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Muriaé. Segundo a corporação, a vítima estava sozinha no imóvel no momento do acidente e foi localizada pouco depois por um vizinho, que estranhou a falta de resposta ao chegar à casa para o almoço.

Devido às condições do local, considerado um ambiente confinado, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura para realizar a retirada segura da vítima, preservando sua integridade física. A idosa apresentava ferimentos em ambas as pernas.

Após o resgate, ela foi encaminhada à Casa de Caridade de Carangola por uma equipe de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu atendimento médico especializado.

A Defesa Civil de Carangola esteve no local, realizou uma avaliação técnica da estrutura e determinou a interdição da residência, em razão do risco estrutural identificado.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice