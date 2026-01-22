MG: servidora perde cargo depois de mais de 230 faltas injustificadas

A Prefeitura de Uberlândia exonerou uma servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social que acumulou mais de 230 faltas sem justificativa. Decisão foi divulgada no Diário Oficial do Município.

As faltas aconteceram entre os anos de 2024 e 2025 e o desligamento da educadora física se deu por "inassiduidade habitual", conforme a legislação municipal. Ela foi investigada por meio de um Processo Administrativo Disciplinar.

O afastamento sem autorização começou depois que a Junta Médica Oficial do Município negou novos pedidos de licença da profissional. Embora a junta tenha aceitado atestados entre fevereiro e maio de 2024, as avaliações seguintes indicaram que ela tinha condições de trabalhar e deveria ter retornado ao cargo.

A servidora foi comunicada da decisão, mas não retornou e nem apresentou medidas legais para justificar as ausências até setembro daquele ano.

Atrasos frequentes, uso excessivo de celular durante o expediente e a entrega de atestados para resolver assuntos particulares no horário de serviço foram outros problemas apontados pela investigação.