Ônibus autuado 30 vezes mata 5 pessoas em tombamento na BR-251

O ônibus de turismo que tombou na BR-251 e provocou a morte de cinco pessoas, na noite dessa quarta-feira (21/1), já havia sido autuado 30 vezes entre os anos de 2025 e 2026, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt). O órgão também informou que o veículo e a empresa responsável por ele não estão regulares, o que caracteriza a operação como transporte clandestino. O acidente aconteceu na altura do Km 474, na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas, e deixou cerca de 43 feridos.

A Antt informou que das 30 autuações registradas, cinco são relacionadas ao transporte rodoviário — incluindo irregularidades em equipamentos obrigatórios e a realização de transporte sem a devida autorização — e 25 por evasão de postos de pesagem. O veículo também foi apreendido em outubro do ano passado por irregularidades.

A agência afirmou ainda que o ônibus não tinha autorização para a realização de transporte rodoviário interestadual de passageiros. “A ANTT esclarece que, nos casos de transporte clandestino, as medidas cabíveis previstas em lei incluem ações de fiscalização, autuação e apreensão do veículo, conforme os instrumentos legais disponíveis”, informou o órgão.

Acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus estava transitando quando, em um trecho de declive e curva, teria apresentado problemas no sistema de frenagem. Informações preliminares da corporação dão conta que o veículo não teria conseguido reduzir a velocidade, saiu da pista e tombou. O veículo seguia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC), conforme informações iniciais da PRF.

A corporação afirmou ainda que o motorista do transporte, de 38 anos, não permaneceu no local após o acidente e, por isso, procedimentos como o teste do bafômetro não foram realizados. Além da PRF, equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), havia 48 ocupantes no ônibus, sendo que cinco pessoas morreram. Do total de vítimas fatais, três ficaram presas sob o veículo e duas foram ejetadas do veículo, sendo uma delas um bebê de, aparentemente, 1 ano, segundo a corporação.

O CBMMG afirmou ainda que 43 pessoas ficaram feridas, sendo que nove apresentaram quadro grave e 34 lesões leves.